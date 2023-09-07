Okul alışverişinde güvenilir adres kendi esnafımızdır

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul alışverişlerinde güvenilir adresin esnafımız olduğunu belirterek, sağlıksız ürünlere karşı vatandaşları uyardı.

Başta kırtasiyeci esnafımız olmak üzere eğitim sektörüne doğrudan ve dolaylı yoldan hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarın11 Eylül’de yeni eğitim-öğretim sezonunun başlamasını iple çektiğini belirten IESOB Başkanı Ahmet Tural, “Okulların açılmasıyla birlikte başta kırtasiyeci esnafımız olmak üzere, servisçi, kantinci, okul kıyafeti satan konfeksiyoncu esnafımız, ayakkabıcı, çantacı, terzi, lokanta ve pastacı, berber-kuaför, gibi eğitim sektörüne hizmet veren esnafımız piyasada büyük bir hareketlilik bekliyor. Bir öğrencinin okula başlaması için kırtasiye alışverişleri, önlükler, beslenme çantaları, suluk, ayakkabı gibi okul araç ve gereçleri, temizlik ürünleri, ulaşım maliyetleri, yiyecek-içecek giderleri için yapılan harcama piyasanın hareketlenmesi ve esnafımızın iş yapabilmesi açısından çok önemli” dedi.

EN GÜVENLİ MALZEME MAHALLENİN

ESNAFINDA BULUNUR

Okulların açılmasına çok kısa bir süre kala bazı işletmelerin, sezonluk kırtasiye ürünleri satmaya başladığına dikkat çeken Başkan Tural “Bu yıl yükselen fiyatlarla birlikte özellikle kırtasiye sektöründe ucuz ama kanserojen ve ağır metal oranı yüksek ürünler fırsatçılar tarafından sezonluk olarak piyasaya sürülebilir. Bunun yaşanmaması için Perakende Yasası güncellenerek herkes kendi işini yapmalı. Çünkü en güvenli malzemeler sezonluk satıcılarda değil mahallenin kırtasiyeci esnafında bulunur. Kırtasiye malzemesi alınırken sezonluk olarak Uzak Doğu ülkelerinden getirilen ürünlere itibar edilmemeli. Rengarenk ve süslü kırtasiye malzemelerinin dış görünüşüne aldanılmamalı. Tüm kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda AB kalite işareti olan ‘CE’ belgesi mutlaka olmalı, ürünlerin yanma, zararlı maddelerden korunma vb. gibi kimyasal testlerden geçtiği kontrol edilmeli” diye konuştu.



ZİNCİR MARKETLERDE KIRTASİYE

KONFEKSİYON ÜRÜN SATIŞI YASAKLANMALIDIR

Vatandaşların bu dönemde doğru ve güvenilir adres olan kırtasiyeci esnafından gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğini kaydeden Başkan Tural “Kazancını bu kente yatıran, kaderini ve yaşantısını bu kente bağlamış yerel esnafımıza sahip çıkmak bir vatandaşlık görevdir. Büyük çoğunluğu yerli sermayeli olmayan, ilimize hiçbir katkısı olmayan zincir marketler, tüketici üzerinde etkili olmaya çalışarak yerel esnafın sonunu hazırlamaktadır. Okul sezonu dolayısıyla raflarını kırtasiye, konfeksiyon ve ayakkabı ile dolduran zincir marketlere dur denilmeli. Bunların satışı yasaklanmalıdır. Kırtasiyeci esnafı et satmıyor ama zincir market kırtasiye satıyor. Ayakkabıcı sebze satmıyor ama zincir market ayakkabı satıyor. Bu konuda bir an önce düzenleme yapılmasını bir kez daha yetkililerden talep ediyoruz.Unutulmasın ki esnafın yaşatıldığı şehir yaşanabilir şehirdir. Esnafın olduğu yerde güven ve kalite vardır” dedi.

