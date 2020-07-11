EĞİRDİR SIFIR ATIK PROJESİNDE PİLOT BÖLGE OLARAK BAŞARILI.

MOBİL ATIK GETİRME MERKEZLERİ MAHALLELERİMİZE YERLEŞTİRİLDİ.

İL MÜDÜRÜ ABDULLAH BORCA EĞİRDİR'E GELDİ.

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün başarılı çalışmaları netice vermeye devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de bir çok projenin hayata geçmesi an meselesi.Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin başlatmış olduğu Türkiye’nin en büyük çevresel atılımı olan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Eğirdir Belediye Başkanlığı olarak pilot bölge olma yolunda adımlar atarken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurumumuza sağlamış olduğu 500.000 Türk Lirası şartlı nakdi yardım kapsamında malzeme alımlarına başlandı.İhale ile alımı yapılan mobil atık getirme merkezleri İlçemiz Altınkum, İstasyon, Yazla, Yeni ve Cami mahallelerine yerleştirilerek, halkın kullanımına sunuldu.Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah BORCA, Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ü makamında ziyaret ederek Sıfır Atık Projesi ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek başkan Veli GÖK’ten bilgiler aldı.Atık getirme merkezlerini yerinde inceleyerek vatandaşların kaynağında ayrı olarak biriktirdikleri cam, metal, kağıt, plastik, bitkisel atık yağ, atık pil ve elektronik atıkların ayrı ayrı noktalara attıkları gözlenmiştir.İlçe halkının bilinçli davranışından dolayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve teknik heyetin memnun kaldığı ve Eğirdir Belediye Başkanlığının sıfır atık projesine vermiş olduğu öneme ayrıca Isparta ve çevresinde örnek ve pilot bir ilçe olduğunu vurgulanmış, çalışmaları daha ileri seviyelere getirmesi yönünde işbirliği içerisinde kararlılıkla ilerleneceği vurgulanmıştır.Gün içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü resmi web sitesinde haber gündemine alınmıştır.Sıfır Atık Projesinde çalışmalarını sürdüren ve yakından takip eden Zabıta Müdürümüz Ümit METİN ve Belediyemiz Çevre Mühendisi Pınar KESİKTAŞ’a göstermiş oldukları gayretten dolayı SAYIN Eğirdir Belediye Başkanımız VELİ GÖK teşekkür etti. (Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)