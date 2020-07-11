Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kısa adı (MÜSİAD) olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Isparta şube başkanı Yalçın Baysan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.MÜSİAD Isparta şube başkanı Yalçın Baysan; covid-19 pandemisinde Isparta’da İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararları takdirle karşıladıklarını belirterek, İl Özel İdaresi kanalı ile yürütülen projelerin vatandaş odaklı olduğunu ve verilen hizmetlerden dolayı Vali Ömer Seymenoğlu’na teşekkür ederek Isparta için her türlü projede varız mesajı verdi.Isparta’da covid-19 pandemisi ile ilk günden buyana bütün kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile iş birliği içinde çalışma yaptıklarını belirten Vali Ömer Seymenoğlu, süreci ekonomik, fiziksel ve sağlık yönünden en az kayıpla atlatmak için çalışma yaptıklarını belirtti. Vali Seymenoğlu; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği ve bilim kurlumuzun aldığı kararları ile başta Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızın çalışmasını bizlerde şehrimize yansıttık. Şunda durumumuz iyi ancak bu bizi rehavete sokmasın. Şehrimizde vaka sayısını geçtiğimiz haftalarda 8 kişiye kadar düşürmüştük ancak bu gün itibari ile ilimizdeki vaka sayısı 71’e yükseldiğini kaydetti. Ekonomi ve tarımı diri tutmalıyız diyen Vali Seymenoğlu, kontrollü bir şekilde hayatın devam edeceğini belirterek, mutlaka alınan kararlara uyalım mesajı verdi.Vali Ömer Seymenoğlu MÜSİAD üyeleri ile karşılıklı olarak ilimizin ekonomik açıdan geliştirilmesi ve turizm olarak tanıtımı ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.