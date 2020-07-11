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ISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİ

Isparta il istihdam kurulu toplandı...

ISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİ
ISPARTA
G.Tarihi: 11.07.2020 11:27
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ISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİ
11.07.2020
2020 Yılı 3. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda 2020 yılı Ocak – Haziran dönemi kurul faaliyetleri görüşülerek karara bağlandı.

Kurulun gündeminde görüşülen diğer bir konu ise engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik destek kapsamında hazırlanan projeler hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Ömer Seymenoğlu, iş hayatı ve ekonomi ile birlikte hayatın normal süreçte devam edeceğini kaydetti. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması konusunda sektör temsilcilerini uyaran Vali Seymenoğlu bu güne kadar Isparta’da 517 covid -19 pozitif vaka tespit edildiğini 434 kişi gördüğü tedavi ile sağlığına tekrar kavuştuğunu belirtti. Isparta’da bu güne kadar coronavirüs nedeniyle vefat eden sayısının ise 13 olduğunu kaydetti.

Isparta’da iş gücü ve istihdam verilerini kurul üyeleri ile paylaşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz Mart ayından itibaren devam eden kısa çalışma ödenekleri ile ilgili olarak 2.262 iş yerinin kısa çalışma ödeneği kapsamında il müdürlüğüne başvuruda bulunduğunu söyledi. Öksüz süreç içinde Isparta’da 14.777 kişinin devletimizin sunmuş olduğunu kısa çalışma ödeneğinden yaralandığını kaydetti.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Mustafa Hoke, “Mart ayında ülkemizde pandemi vakalarının ortaya çıkmasından sonra alınan tedbirlerle bazı sektörlerde faaliyetler durdurulmuştur. Faaliyeti durdurulan işyerleri istihdamı azaltma yoluna gitmiş ya da işçileri ücretsiz izne göndermiştir. Bu dönemde de ağırlıklı olarak ilimizde Hizmetler sektörü etkilenmiştir.  25.03.2020 tarihinden itibaren Pandemi kısa çalışma yapılmasını gerektiren bir zorlayıcı sebep olarak kabul edilmiş ve kısa çalışma ödeneğine hak kazanma koşulları yeniden düzenlenerek 30.06.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ile kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği süreleri bir ay daha uzatılmıştır.  Buna göre isteyen işverenler bir ay daha kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek ve 17 Temmuzda sona erecek olan işten çıkarma yasağı 17 Ağustos’a kadar devam edecektir” dedi.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz Meslekli liselerinin tekrar cazip hale getirilmesi amacıyla hazırladığı proje kurul üyeleri ile paylaşarak bilgi verdi.



















 



ISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİ
2020 Yılı 3. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.
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