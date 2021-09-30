Kullanılmayan lastikler toplanıyor geri dönüşüme kazandırılıyor

Isparta Belediyesi sanayi sitelerinde, kullanılmış ve miadı dolduğu için bazı bölgelerde kalan oto lastiklerini toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilkini geçen hafta Yeni Sanayi Sitesinde gerçekleştirdiği lastik toplama çalışmalarına Gül Küçük Sanayi Sitesi ile devam etti.Ömrü tükenen lastikler, belediye ekiplerince araçlara alındı ve bir noktada biriktirildi. Sanayi siteleri lastik yığınlarından kurtarılırken, biriktirilen lastikler ise geri dönüşüme kazandırılacak.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla gerçekleştirilen çalışmalardan, esnaf da oldukça mutlu.Lastik satışı ve tamiri yapan esnaflar başta olmak üzere sanayi esnafı yapılan çalışmadan dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti. Esnaf, “Lastikçi esnafı olarak bizim birikmiş olan lastiklerimiz toplanıyor. Lastikleri atacak yer bulamıyorduk. Bunlar toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak. Bu çalışma hem bizi rahatlatıyor, hem de bize güzel bir hizmet sunulmuş oluyor. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.