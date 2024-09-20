Isparta’nın İlk Meriçbey Jersey Süt Çiftliği Açıldı

Isparta’da sağlıklı ve doğal süt ürünleri arayanlar için Meriçbey Jersey Süt Çiftliği, kapılarını hizmete açtı! Jersey cinsi ineklerden elde edilen %5.5 yağ oranına sahip sütlerimizin yanı sıra, geleneksel yöntemlerle üretilen köy peyniri ve tereyağı da sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyor.Doğrudan çiftlikten sofralarınıza ulaşan bu özel ürünlerimiz, zengin besin değerleri ve katkısız içeriğiyle sağlıklı bir beslenme için ideal. Yüksek yağ oranına sahip sütlerimizle birlikte, köy peyniri ve tereyağı seçeneklerimizi de mutlaka denemelisiniz.

Isparta’nın İlk Jersey Süt Çiftliği

Isparta'da açılan ilk Jersey süt çiftliği olarak, en doğal ve kaliteli sütleri sofralarınıza ulaştırıyor.. Doğal beslenmenin vazgeçilmezi haline gelen bu özel sütleri denemek ve hemen sipariş vermek için iletişime geçin.

0540 080 00 32

0530 441 73 27











, hizmete girmiş bulunuyor ve önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açılış töreniyle siz değerli misafirlerimizi de ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyor.İskender mahallesi 121 cadde No:53/D - Çakıcı Apartmanı ISPARTADoğallık ve kaliteyi sofralarınıza taşıyan Meriçbey Jersey Süt Çiftliği ile sağlıklı bir adım atın!