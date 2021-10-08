HAYIRSEVER VATANDAŞTAN TDV’YE BAĞIŞ

Aslen Isparta’lı olup Hollanda da ikamet etmekte olan hayırsever vatandaş Ercan Koçyiğit, Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şube Başkanı ve İl Müftüsü Bayram Şahin’i makamında ziyaret ederek TDV Isparta Şubesi’ne bağışta bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şube Başkanı ve Isparta İl Müftüsü Şahin, hayırsever vatandaşın yaptığı bağış karşılığında kendilerine teşekkür etti. “Yapılan bağışın, hüsn-ü kabul görmesini ve ecr-i cezil ile ödüllendirilmesini Rabbimizden niyâz ederiz.” temennisinde bulundu.



ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ





