"Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Son: Denetimler Sıklaşıyor"

O3 Ocak 2023 Çarşamba günü, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri iş birliğiyle gerçekleşen ortak denetimde, iç sularda 01 Kasım'dan itibaren başlayan kerevit av yasağına rağmen kaçak avcılıkta kullanılan kerevit sepetleri tespit edildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde hareket eden ekipler, 170 adet kerevit sepetine el koyarak, canlı olan kerevitleri göle iade etti. Su ürünleri kontrol ve denetim çalışmaları önümüzdeki dönemde de sıklaştırılacak.