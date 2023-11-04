Isparta'da Telefonlara Gelen O Mesaj Panik Yarattı

Isparta'da, cep telefonlarına Ağır Ceza Mahkemesi sanığı olarak ifade verilmesi gerektiği şeklinde yanıltıcı mesajlar gönderilmesi sonucunda halk arasında büyük bir panik yaşandı. Ancak kısa süre sonra işin aslı anlaşıldı. Bu dolandırıcıların yeni senaryosu, birçok kullanıcının cep telefonlarına aynı anda bu korkutucu mesajları göndererek büyük bir gerileme yarattı.Kimileri bu mesaja inanarak içindeki linke tıkladı, kimileri ise önce konuyu araştırdı ve ardından mesajı silmeye karar verdi. İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Ahmet Ali Süzen, bu dolandırıcıların halk arasında korku yaratan yeni senaryosuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Süzen, atılan mesajın içeriğinde gerçekten E-Devlet linke olduğunu söyledi. Ancak linki tıklayan kişilerin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadığını belirtti. Bu durum, dolandırıcıların acemiliklerini veya durum tespiti yapma amacını gösterdiğini ifade etti.Süzen, olaya ilişkin detayları anlattı ve şunları söyledi: "Genel olarak belirli periyotlarda bu tür mesajlar ve iletiler alıyoruz. Bu sorunun kaynağı son dönemlerde ülkemizde yaşanan veri sızıntılarıdır. Bu veriler, farklı kaynaklardan çalınıp milyonlarca kişinin iletişim bilgisi, adres bilgisi, ve kimlik bilgisi gibi bilgilerin saldırganların eline geçmesiyle oluşan bir durumdur. Saldırganlar sadece maddi kazanç elde etmek için değil, aynı zamanda kişisel verilerle de dolandırma amacı gütmektedir."Süzen, bu tür saldırıların, özellikle mahkeme gibi resmi kurumlardan geldiği izlenimini uyandırmayı hedeflediğini ve toplumu gerginliğe sürüklediğini vurguladı. Dolandırıcıların amacının insanların korku, panik, heyecan ya da kazanç arzusu gibi duygusal tepkilerini kullanarak hatalı davranmalarını sağlamak olduğuna dikkat çekti.Süzen, bu tür saldırıların genellikle link içerdiğini ve kişisel bilgilere erişimi hedeflediğini söyledi. Mesajları dikkatlice incelemek, herhangi bir bilinmeyen kaynaktan gelen SMS'leri açmadan önce başka bir gözden geçirme ve dikkatli olma gerekliliğini vurguladı.Dolandırıcılık girişimlerine karşı tedbirli olmak ve kişisel bilgileri koruma bilinci büyük önem taşımaktadır. Dolandırıcıların sık sık senaryolarını değiştirdiği ve toplumu yanıltıcı mesajlarla kandırmaya çalıştığı unutulmamalıdır.