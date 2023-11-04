Bu yıl Isparta'dan 610 Hacı adayı kutsal topraklara gidecek

Bu yıl Isparta'dan 610 Hacı adayı kutsal topraklara gidecek
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 Hacı Adaylarının Heyecanla Beklediği Kura Çekildi: 2024 Hac Kontenjanı 83 Bin 500

Isparta - Türkiye'de binlerce hacı adayının heyecanla beklediği kura çekimi gerçekleştirildi. Kutsal topraklara yolculuk için başvuran hacı adayları için süreç resmen başlamış oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde, Türkiye için 2024 yılında 83 Bin 500 hac kontenjanı ayrıldı. Kura çekimine toplamda 2.473.065 kişi başvuruda bulundu.

Kura Sonuçları E-Devlet Üzerinden Görüntülenebilir
Kura çekiminin ardından grup başlarına SMS ile sonuçlar bildirildi. Grup başlarına gelen SMS'lerle kimlerin kayıt hakkı kazandığı veya yedek listesine alındığı bilgilendirildi. Ayrıca, kura sonuçları E-Devlet üzerinden görüntülenebilir. Hacı adayları, E-Devlet üzerinden kura sonuçlarını ve hangi sırada olduklarını öğrenebilecekler.

Isparta İl Müftü Yardımcısı Seyit Böğet'den Açıklama
Isparta İl Müftü Yardımcısı Seyit Böğet, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Böğet, kura çekiminin 2 Kasım itibariyle gerçekleştirildiğini ve sonuçların grup başlarına SMS yoluyla iletilmeye başlandığını belirtti. Ayrıca, E-Devlet üzerinden kura sonuçlarının da sorgulanabileceğini ifade etti.
Böğet, Isparta'dan bu yıl 610 hacı adayının kutsal topraklara gitmeye hak kazandığını söyledi. Ayrıca, kontenjanın ülke genelinde 83.500 olduğunu ancak geçen yıl bu sayının 90.000'e çıkarıldığını hatırlattı. Bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Hac ve Umre Genel Müdürlüğü'nün bu yönde girişimlerde bulunduğunu ve kontenjanın artırılmasını umut ettiklerini dile getirdi.
Kura sonuçlarının ardından kesin kayıtların 6 Kasım - 24 Kasım tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Böğet, ayrıca yedeklerin sıralarına göre 1 Aralık - 12 Aralık tarihleri arasında ek kayıt hakkı elde edebileceğini açıkladı.
Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunun yaklaşık olarak kurban bayramından 30 gün önce başlaması bekleniyor. Ancak bu tarihler Suudi Arabistan'ın vize politikalarına ve uçak seferlerine göre değişebilir.
 


HABERİN TÜM DETAYLARI

Hacı adaylarının heyecanla beklediği kura çekildi.
Kutsal topraklara yolculuk için süreç başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığında çekilen haç kurasında Türkiye için bu yıl 83 Bin 500 kontenjan ayrıldı.
Kuraya 2.473.065 kişi katıldı.
Kura sonuçları E Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.

Konuyla ilgili Isparta İl Müftü Yardımcısı Seyit Böğet, açıklama yaptı.
''2 Kasım itibariyle kuralar çekildi ve kura neticesi grup başlarına aslında sms ile bildirildi.
Yani grup başlarına sms geldi işte asıl olarak kayıt hakkı tanındınız veya yedeklerden veya asıl olarak kayıt hakkı olmadı gibi mesajlar geldi.
Tabi kardeşlerimiz bir de E Devlet üzerinden öğrenebiliyorlar yani kurada kaçıncı sırada olduğunu kura sonuçlarını E Devlet üzerinden öğrenebilecekler.''

Bu yıl Isparta'dan 610 Hacı adayı kutsal topraklara gidecek

Böğet açıklamasına şöyle devam etti;
''Yaklaşık ülke genelinde 2 milyon, 2 buçuk milyona yakın haç adayımız vardı. Tabi bizim her ülkenin belli bir kontenjeni var. Suudi Arabistan'ın tanımış olduğu belli bir kontenjen var. Ülkemizin kontenjeni de nüfusa göre 83.500, 83 milyon falan yaklaşık bizim nüfusumuz var.
Binde bir oranında bir kontenjenimiz var.
83.500 ama geçen yıl arttırılmıştı. Bu doksan bine yaklaşık çıkmıştı. Bu yılda yine Diyanet işleri Başkanımız, haç umre genel müdürümüz bu konudaki girişimlerini şimdiden yapıyorlar. Suudi Arabistan nezdindeki girişimlerini ki biraz daha kotamız genişlesin. Bizde bekleyen iki milyon kişi var.
Biraz daha fazladan kardeşimiz haç yapabilsinler. Çabası ve gayreti içindeler. Biz de umutla bekliyoruz. Inşallah bu sene de yine bizim kotamız biraz daha arttırılarak belki doksan bin yüz bine çıkarılır diye umut ediyoruz.
Ispartamızdan  20 bin kişi filan kayıtlı. Hac kaydımız var. Ve geçen sene 6 yüz kişiydi haça giden. Bu sene de nasip olursa o kadar bekliyoruz. Yani şu anda kesin kayıt hakkı  elde eden 6 yüz on kişimiz var zaten. Onlar direkt kayıt olacaklar. Ama bu 6 yüz on kişinin içerisinde işte hasta olan rahatsız olan gidemeyecek olanlar çıkıyor.
Tabii sırayla yedekler bu sefer başlıyor. Bunun için yedek sırası olan 800.sıraya filan gelebilir
diye bekliyoruz kardeşlerimizden. Yedeklerden sekiz yüz kişiye yaklaşık diye tahmin ediyoruz''.

Kurada ismi çıkan hacı adayları 6 - 24  Kasım tarihleri arasında e-devlet üzerinden kesin kayıtlarını yaptırabilecekler.

Böğet; ''Kesin kayıtlar hactaki kesin kayıtlarımız 6 Kasım  -   24 Kasım arası yapılacak. Tabii kesin kayıtlar bittikten sonra o gidemeyen  610 kişinin içerisinde gidemeyenlerin yerine de ek kayıtlarda 1 Aralık - 12 Aralık arasında biz kardeşlerimize ulaşıyoruz. Şu anda kesin kayıt elde edenlerin yaptıktan sonra kayıtlar bittikten sonra bütün herkesin iletişim bilgileri var müşkülüğümüzde. Sırası gelenlere de biz tek tek ulaşıyoruz. Ama bizim ricamız kardeşlerimiz de gene de takip etsinler. Eğer böyle bir sıralama varsa, yedeklerde kaçıncı sıradaysa, bana gelir mi diye sorarlarsa, biz de Isparta müşkülüğü olarak onlara cevabımızı veriyoruz. Ne yapmaları gerektiğini
bildiriyoruz ve onlara bir yol gösteriyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz.''

Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunun kurban bayramından 30gün önce başlaması bekleniyor.
Tarih şöyle Ramazan ayının son döneminde belli oluyor. Biraz daha çıkış tarihleri açıklanıyor o zamanda. Hemen bu günden belli olmuyor o. Biraz daha Suudi Arabistan'ın vize verme olaylarına göre kaç günlük vizeler. Ama bu işte bayramdan yaklaşık  1 ay önce kurban bayramından 30, 35 gün önce çıkış yapılıyor. Yani 30 günlükle 40 gün arasında bizim hacımız değişiyor. Bu normal haş dediğimiz uzun süreli haşlar böyle 30'la  40 arasında uçak seferlerine göre, otel durumlarına göre ayarlanıyor.
Kurban bayramına yaklaşık bir 30 gün önce ilk çıkışlar başlamış olacak. Kurban bayramından da en fazla 20 gün - 25 gün veya 1 ay sonra dönmüş olacak hacılarımız inşallah.'' Dedi.
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