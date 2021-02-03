BAŞKAN HALICI, “ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZLE SAHADAYIZ”

“UMUT BİZİZ”

Isparta’da sanayi esnafı ile bir araya gelen CHP Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, “dün olduğu gibi, bugün de çözüm önerilerimizle sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.Türkiye siyasetinde erken seçim tartışmaları devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de sahadaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Pandemi koşulları altında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında CHP Isparta İl Başkanlığı, sanayi esnafıyla bir araya geldi. Ekonomik sorunların çözümlerine dair esnafa bilgi verilen ziyaretlerde, vatandaşın istek ve sorunları da dinlenerek not alındı.Program hakkında detaylı bilgi İl Başkanı tarafından verildi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her zaman sahada olduğuna işaret eden Başkan Halıcı, “Merkez İlçe Başkanımız, İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlarımız ve yöneticilerimizle birlikte Sanayi esnafımıza hayırlı işler dileklerimizi ilettik. Maalesef sorunlar büyümüş, dağ olmuş. Esnafımız iktidar partisi tarafından sorunlarına çözüm üretilmemesinden mustarip. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün olduğu gibi, bugün de çözüm önerilerimizle sahada olmaya devam edeceğiz. Umut biziz” dedi.