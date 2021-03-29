EĞİRDİR’DE “YAYA ÖNCELİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR.” ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK

Sürücülerin yer/zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla, İlçemizde 30 Mart 2021 Salı günü 12.00- 15.00 saatleri arasında tüm illerde eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” mottosu ana temalı etkinlik düzenlenecek.Bu kapsamda Eğirdir’de araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ve Eğitim Kurumları bölgesindeki yaya geçidi çizgisi yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla vatandaşların “Kaldırımlar yayalar için mi yoksa araç ve esnaflar için mi yapılıyor belli değil” Şeklinde Eğirdir Belediyesine yapılan çok sayıda şikayet ve müracaatlar üzerine; Belediyemiz kullanım hakkı tamamen yayalara ait olan kaldırımlar üzerine park edilen araçlar, birçok esnaf lokanta ve çay ocaklarının yaptıkları işgaller, Özellikle yürüme alanının dar olduğu caddelerde kaldırımda teşhir edilen ürünler, kaldırım ve caddelerde konulan direk, duba ve çöp tenekeleri toplanmış olup konu üzerinde hassasiyetle durularak çalışmalara devam edileceği, bildirildi.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ünde katılacağı öğrenildi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)