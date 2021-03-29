ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün İlimizdeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;



FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin içinde yer alan, örgüt adına faaliyet yürüten şüpheliler tespit edilerek daha önce yürütülen soruşturmalarında devamı olarak firari örgüt mensuplarının il merkezimizde saklandıkları adresler tespit edilmiş, 25.03.2021 günü 4 örgüt mensubu eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Ayrıca Şarkikaraağaç İlçemizde firari olarak aranmakta olan 1 şahıs gözaltına alınarak dijital materyallerine el konulmuştur.



Şüpheliler, C.E., S.Ö., R.Ö., F.M.T. ve H.Y. çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.