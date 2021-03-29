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Özel çocuklar zorlu arazi şartlarını bir bir aştılar, mutluluklarına mutluluk kattılar

Özel çocuklar zorlu arazi şartlarını bir bir aştılar, mutluluklarına mutluluk kattılar
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Özel çocuklar zorlu arazi şartlarını bir bir
aştılar, mutluluklarına mutluluk kattılar
 
 
Isparta Belediyesi Dünya Otizm Farkındalık Günü öncesinde otizm ve down sendromuna dikkat çekmek amacıyla özel çocukların ve ailelerinin katıldığı offroad turu düzenledi. Sürücülerle birlikte zorlu arazi şartlarını geçen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Başkan Başdeğirmen’in de direksiyon başına geçtiği etkinlikte çocuklar ayrıca gün boyu Gölcük Tabiat Parkında gönüllerince eğlenme fırsatı da buldu.
 
 
 
Isparta Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla hafta sonunda, şehirde farkındalığı artırmak amacıyla, otizm ve +1 down sendromlu çocuklar ile ailelerine yönelik, offroad turu düzenledi. Gökçay Kavşağından başlayan ve zorlu arazi şartlarını aşarak Beldibi mevkii, Pürenova üzerinden Gölcük Tabiat Parkına ulaşan özel çocuklar gönüllerince eğlendi, mutlu bir gün yaşadı.
 
Programa AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Isparta Nefes Otizm Derneği Başkanı Ömer Selek, Karınca Zihinsel Engelliler İstihdam Derneği Başkanı Hülya Yüceer, Isparta Davraz Off-Road Kulübü Başkanı İslam Antalyalı, Enduro Motosiklet Kulübü yönetici ve üyeleri de özel çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadı.
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, programın başından sonuna kadar otizm ve down sendromlu çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi. Başdeğirmen çifti Gökçay Kavşağından başlayan ve Gölcük’e kadar uzanan tura katıldı. Başkan Başdeğirmen, direksiyon başına geçti. Gölcük Tabiat Parkında çocuklar ve aileleri ile katılımcılara ikramda bulunuldu.
 
Isparta’da bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, offroad kulübünün destekleriyle 40 araçlık bir katılım olduğunu dile getirdi. Etkinliğe destek veren tüm kulüp ve dernek yöneticilerine teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, “Çocuklarımız çok mutlu, ailelerimiz memnun. Çocuklarımıza özel bir gün yaşatmak istedik. Çocuklarımız mutlu oldukça biz daha çok mutlu oluyoruz” derken, programların devamının geleceğini söyledi.
 
Isparta Davraz Off-Road Kulübü ve tüm kulüplerin her zaman etkinliklerine destek verdiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Kulüplerimiz çocuklarımızın mutluluğuna çok büyük katkı sağlıyor, teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın araçlardaki yolculukları sırasında yaşadıkları mutlulukları çok daha başkaydı. Bunu görünce bizlerde çok mutlu olduk. Derneklerimiz, kulüplerimiz bugüne renk kattı. Çocuklarımız ve ailelerimiz bu aktivitelerin yenilenmesini istiyor. Önümüzdeki süreçte bu etkinliği farklı rotalarla devam ettireceğiz” dedi. 
 
AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel de, çocukların ve ailelerinin güzel bir duygu yaşadıklarını ve bundan dolayı da kendilerinin mutlu olduğunu dile getirdi. Milletvekili Özel, bu etkinliğe öncülük eden Isparta Belediyesi ve Başkan Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Özel çocuklarla iç içe olmanın, onları anlamanın çok güzel olduğunu kaydeden Milletvekili Özel, “Başkanımız bu etkinlikleri daha da fazlalaştıracaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
 
Bu etkinliklerle çok daha fazla insana ulaştıklarını ve farkındalık oluşturulduğunu belirten Isparta Nefes Otizm Derneği Başkanı Ömer Selek, “Başkanımızın ve toplum liderlerinin bu işlere gönül vermesi, ailelere büyük bir güven veriyor. Bu etkinlikte beklentiden çok daha fazla bir mutluluk var. Isparta Belediyesinin ve başkanımızın böyle bir etkinliğe imza atmasından dolayı gurur duyuyorum. Daha güzel çalışmalarda birlikte olmak dileğimiz” görüşlerinde bulundu. 
 
Karınca Zihinsel Engelliler İstihdam Derneği Başkanı Hülya Yüceer, düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Başdeğirmen ve emeği geçen herkese çocuklar ve aileleri adına teşekkür etti.
 
Isparta Davraz Off-Road Kulübü Başkanı İslam Antalyalı, etkinlikten çocukların büyük bir zevk aldığını kaydederek, “Çocuklarımız offroadı çok sevdiler. Bu tür etkinliklerin devamı için hazırız. Belediyemiz işbirliği ile güzel bir organizasyon yaptık. Çocuklar çok mutluydu, bizler çok mutluyduk. Bu tür sosyal projelerde olmaktan kulüp olarak mutluluk duyuyoruz. Biz her zaman bu tür projelere hazırız. Sayın vekilimize, başkanımıza böyle bir organizasyona destek verdikleri için çok teşekkür ederiz” dedi.
 
Isparta Davraz Off-Road Kulübü yöneticilerinden Namık Kemal Aydın da “Yaşadığımız şehirde herkes mutluysa bizler mutluyuz. Başkanımızın ilk göreve geldiğinden buyana duyarlılığı çok yüksek. Bu etkinlikler bizlere de ayrı bir mutluluk veriyor. Keyifle geldik, keyif aldık. Başkanımıza ve vekilimize bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
 
Otizm ve down sendromlu çocuklar da güzel bir gün yaşamanın mutluluğunu dile getirdiler. Çocuklar, “Başkanım iyi ki varsın. Başkanı seviyorum. Arabalar çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Çok eğlendim, arkadaşlarımı gördüğüm için de mutlu oldum” görüşlerinde bulundu. 
 
Otizm ve down sendromlu çocukların aileleri de, “Çocuklarımız için çok değişik bir gün oldu. Çok eğlendiler. Pandemi dolayısıyla çocuklarımız uzun süredir evlerdeydi. Farklı bir etkinlik oldu. Belediye Başkanımıza böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Yine bizleri buraya getiren offroad kulübüne de çok teşekkür ediyoruz” dedi.
 
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