EĞİRDİR’DE SİNEKLE MÜCADELE BAŞLADI.

LARVA VE UÇKUN MÜCADELESİ SÜRÜYOR.

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün talimatları ile geçtiğimiz yıl başarı sağlanan sinekle mücadele Larva ve Uçkun Mücadelesi sürüyor.Eğirdir’de sinekle mücadele çalışmaları başladı. Eğirdir Belediyesi ekipleri sinek, sivrisinek ve larva ve Uçkun’a karşı mücadeleye ilaçlama ile başladı. Kanalizasyon ve terfi merkezlerinde kışı geçiren sivrisinek uçkun larva dönemi mücadelesi başlangıcına ilçenin tüm mahallelerinde çalışmalar sürüyor. Kanalizasyon kapakları açılarak sıcak sisleme ile mücadele yapıldığı gibi, etkin maddeli ilaçlarla da su birikintileri ve kanalizasyon hatlarında üreyecek sinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Çevre ve Halk Sağlığı ekiplerince larva mücadelesinin yıl boyunca devam edeceğini bildiren Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, "Sinekle mücadele için gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl verdiğimiz çetin mücadele bu yılda devam edecek. Bildiğiniz gibi Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesinden gelen sinekler nedeniyle Eğirdir’de sinekle mücadele etmek kolay değil, ama buna rağmen geçtiğimiz yıl gördük ki ilaçlama çok önemli, bütün olumsuzluklara rağmen halkımızı rahatsız eden sinekle mücadelemiz aralıksız sürecektir.’ dedi.Eğirdir Belediyesi