Eğirdir Belediyemiz Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Personelimiz bugün farkındalık etkinliği yaparak halkımız sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıldı. Belediyemiz personelince halkımıza maske dağıtımı yapıldı.Üzerinde ‘Sosyal Mesafeyi Koruyalım’ yazılı pankartlarla ve balonlarla süslenmiş personelimiz ilk olarak Kaymakamımız Adem ÇELİK’i daha sonra Belediye Başkanımız Veli GÖK’ü ziyaret etti. Eğirdir’in cadde, sokak ve bankamatik önlerinde sosyal farkındalık faaliyeti gerçekleştiren Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Personellerimiz yaptıkları bu çalışmayla büyük takdir topladılar. Koronavirüs Covit19 kapsamında alınan tedbirlerin tüm halkımızı ilgilendirdiğini ve gelecek güzel günler için kurallara hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz.Eğirdir Belediyesi