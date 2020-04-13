Eğirdir Belelediyesi Bülteni



EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK’TEN

TEDBİRLERE UYAN ESNAF VE VATANDAŞA TEŞEKKÜR

Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce ölümlere sebebiyet veren Koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle başta İçişleri Bakanlığımızın devreye soktuğu tedbirleri uygulamaya koyduk. Belediyemizin tüm personeli ile vatandaşlarımızın sağlığı için tüm birimlerimiz alınan tedbirleri uygulayarak aralıksız dezenfeksiyon çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor.Eğirdir Kaymakamlığımız ve Belediyemiz işbirliği ile oluşturulan Vefa Sosyal Destek Birimi siz halkımızın ihtiyaçlarına yetişiyor. Bu zor süreçte yine Eğirdir’li esnaflarımız da kurallara uyarak büyük bir fedakarlık örneği sergiliyorlar.Konulan yasaklar ve tedbirler aziz vatandaşlarımızın sağlığını korumak içindir. Bu zor günleri Esnafımız ve halkımızla elbirliği ile atlatacağımızdan emin olunuz. Bu salgın hastalığı ülke olarak en kısa sürede daha çabuk atlatabilmemiz için alınan tedbirlere daha çok hassasiyet göstermeliyiz. Hepimizin geleceği için tedbirlere ve uygulanan yasaklara riayet eden sevgili Esnaflarımıza ve Eğirdir halkıma çok teşekkür ediyorum.Veli GÖKEĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI