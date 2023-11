Isparta'da Saçlarınız İçin Anatomik Kesim ve Protez Saç Uzmanı: Yüksel Hair Concept

Isparta'nın tercih edilen kuaförlerinden Yüksel Hair Concept, saç kesimi ve protez saç konusundaki uzmanlığı ile dikkat çekiyor. Saç kesiminde her müşteriye özel bir şablon oluşturan salon, kafa yapısı ve yüz anatomisini göz önünde bulundurarak "Anatomik Saç Kesimi" uyguluyor.

Yüksel Hair Concept işletme sahibi, saç ve sakal kesiminde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birinin kafa yapısı olduğunu belirtiyor. Herkesin kafa yapısının farklı olduğunu vurgulayan işletme sahibi, "Her saç tıraşı her insana gitmiyor. Çenesi uzun, kafası yuvarlak olanlar oluyor. En çok dikkat etmesi gereken konu her zaman kafa yapısı. Çene yuvarlak ise sakalını ona göre ayarlamak lazım. Saç yapısında bir sorun varsa ona göre kesim yapmalıyız. Daha çok insanların kafasına göre bir modelleme yapmalıyız. Boşlukları, çene uzunluğunu ve kafa çıkıntılarını hesaba katarak bir işlem yapmalıyız." diyor.

Yüksel Hair Concept, müşterilere sadece anatomik saç kesimi değil, aynı zamanda protez saç uygulamaları da sunuyor. Saç sorunları yaşayanlar için özel olarak tasarlanan protez saç modelleri ile müşterilere estetik ve doğal görünümlü çözümler sunuluyor.

Kutlubey Mahallesi'nde faaliyet gösteren Yüksel Hair Concept, müşterilere sağlıklı, bakımlı, ve kafa yapısına uygun saçlar için profesyonel bir hizmet sunuyor. Anatomik saç kesimi, protez saç uygulamaları, kişiye özgü renklendirme, ve özel perma işlemleri ile dikkat çeken salon, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

İletişim: Yüksel Hair Concept Kutlubey Mahallesi (Mimar Sinan Caddesi) 1017 Sokak. No: 8 (Türkiye Finans karşısında)

Kurumsal Telefon: 0 (531) 287 20 81

Sosyal Medya: Instagram: @yukselhairconcept