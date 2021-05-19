19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 102. yılı kutlama programı koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı bir şekilde Eğirdir’de kutlandı.Programa Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih Türkmen, Milli Eğitim Camiası, Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, bazı daire müdürleri, siyasiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Açılış, çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasının ardından program son buldu.BALKONLARA DAVET EDİYORUZ.Atatürk'ü Anma, Gençlik ve SporBayramımız Kutlu Olsun.