Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün talimatları ile Eğirdir Belediyesi Zabıta Memurları Antalya'da eğitim seminerine katıldı.29 Kasım 2021 tarihinde ASAT toplantı salonunda Akdeniz Belediyeler Birliği Üyesi belediyelerin zabıta personellerine yönelik olarak düzenlenen 2Zabıta Mevzuatı Bilgilendirme' konulu 1 günlük eğitim programı gerçekleşti.Seminerin açılışı, Akdeniz Belediyeler Birliği Sekreteri Süreyya İŞERİ tarafından gerçekleştirildi. Seminere Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Metin ve Zabıta memurları tam kadro katıldı.Seminerin açılışından sonra İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Yardımcısı Nihat Yıldız; Kabahatler Kanunu, Zabıtanın görevleri, Zabıtanın yetkinlik alanı ve işyeri açma konularında sunumlarını gerçekleştirdi. Karşılıklı soru ve cevap alışverişi ve değerlendirmeler ile program sona erdi.Zabıta Müdürü Ümit Metin; 'Akdeniz Belediyeler Birliğince organize edilen Zabıta Eğitim Seminerine Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce katılım sağladık. Bu ve benzeri Eğitim seminerleri çalışan personelimizin daha verimli ve daha kaliteli hizmet sunabilmesi için önem taşımaktadır. Eğitin semineri bir çok il ve ilçe belediyelerden gelen zabıta personeliyle bilgi alışverişinde, diyalog ve sorun giderme konusunda faydalı olmuştur. Ayrıca Aksu Belediye Başkanlığı ve Aksu Zabıta Müdürlüğü ziyaret edilmiş, fikir alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Başkanın ve Zabıta Müdürlüğüne misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Belediye Başkanım Veli GÖK'e, bu ve benzeri Eğitim seminerlerine personel katılımını sağladığından dolayı ayrıca teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.Vatandaş memnuniyeti odaklı kamu hizmet kalitesinin artırılması için bu ve benzeri eğitim ve deneyim paylaşımı çalışmalarımız devam edecektir.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)