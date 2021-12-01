Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 26.11.2021 günü ikamette yapılan aramada;Kaçak olduğu değerlendirilen, cinsel içeriğe sahip, piyasa değeri yaklaşık(beş yüz bin) Türk Lirası olanadet kaçak parfüm ele geçirilmiş, ele geçen suç unsuru ürünler ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan gerekli adli işlem başlatılmıştır.Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.Değerli vatandaşlarımızınhattına vetabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. İletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine sunuyoruz.