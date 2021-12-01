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GÜLLÜ ÖĞRETMEN ANKARA'DA ISPARTA'YI YILIN ÖĞRETMENİ OLARAK TEMSİL ETTİ

GÜLLÜ ÖĞRETMEN ANKARA'DA ISPARTA'YI YILIN ÖĞRETMENİ OLARAK TEMSİL ETTİ
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
*EĞİRDİR'Lİ ÖĞRETMEN 'YILIN  ÖĞRETMENİ' OLARAK ISPARTA'YI TEMSİL ETTİ.
 
*'GÜLLER DİYARINDAN GÜLLÜ DUMAN YEGEN' ANONSUYLA
GÜLLÜ ÖĞRETMEN ANKARA'DA ISPARTA'YI YILIN ÖĞRETMENİ OLARAK TEMSİL ETTİ.
*MEB 81 İLDEN 81 YILIN ÖĞRETMENİ ANKARA’ DA  BULUŞTU .
Milli Eğitim Bakanlığı  koordinesinde  2021 /15  sayılı Öğretmenler Günü Genelgesi doğrultusunda  seçilen, mesleki başarılarıyla farkındalık oluşturan 81 ilden 81  yılın öğretmeni, Ankara 'da buluştu. Meb Öğretmenler Günü etkinliklerine Isparta'yı temsilen seçilen , Eğirdir Mustafa Çetinkaya İlkokulu  Sınıf Öğretmeni Güllü DUMAN YEGEN yılın öğretmeni olarak  katıldı.
Isparta –Eğirdir Mustafa Çetinkaya İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Güllü DUMAN YEGEN , 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenlerde,  81İlin yılın öğretmeni arasında Isparta ’yı  temsil etti.
Milli Eğitim Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu tarafından mesleki çalışmalarıyla farkındalık yaratan, çevresiyle iyi ilişkiler geliştirerek toplum tarafından takdir edilen, gerçekleştirdiği faaliyetler ile hem mesleki  hem de öğrencilerinin  gelişimine   katkı sunan, görev aldığı projelerle ve komisyon görevleriyle hem yerelde hem de ulusal çapta eğitime katkı sunduğu belgelenen öğretmenler başarılarından dolayı tebrik edildiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu. 
 Program , Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un , 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden gelen yılın öğretmenlerini  kabul etmesiyle devam etti.  
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanındaki meslektaşlarını temsilen Öğretmenler Günü etkinliklerine katılan öğretmenlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
81 ilden  gelen  yılın öğretmenleri  gezi programı kapsamında  Gazi  Meclisi, Etnografya Müzesi , Anadolu Medeniyetler Müzesi,  Ankara Kalesi, Hamamönü ve Altınköy Açık Hava Müzelerini gezdiler. Ayrıca  Devlet Opera ve Bale sanatçılarının düzenlediği  özel  konsere ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen sanatçı Aylin Şengün Taşçı'nın  konserlerine katıldılar.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü 81 ilden gelen öğretmenlerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü  Anıtkabir'de  ziyaret ettiler. "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla gerçekleşen ve Aslanlı Yol'da yürüyüşle başlayan ziyaret, Bakan  Sayın Mahmut ÖZER'in; üzerinde ay yıldız bulunan çelengi sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Bakan Sayın Mahmut ÖZER'in, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasıyla Anıtkabir'deki ziyaret programı sona erdi.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yılın öğretmenlerine ödüllerini sunması ile öğretmenler günü kutlama programı sona erdi.
 
 
GÜLLÜ DUMAN YEGEN , KİMDİR?
 
1982 yılında Sivas , Gemerek ilçesinde doğdu.  İlk, orta ve lise öğrenimini Bolu’da tamamladı.2003 yılında Abant İzzet Baysal  Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.2019 yılında Mehmet Akif  Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Sınıf Eğitimi bölümünde yüksek lisans yaptı. Çağdaş Drama Derneği eğitimleri kapsamında Yaratıcı Drama Liderliği eğitimini tamamladı. Çocuk ve yetişkin eğitimlerinde Drama Lideri olarak görev almaktadır. EYUDER yayınları  kapsamında , Drama alanında yazılan “Drama”  adlı  ortak yazarlı kitapta yazar olarak görev aldı. ÖRAV vakfında Kısmı Zamanlı Eğitmen olarak  görev yapmaktadır. Tubitak 4004-4005-4007 projlerinde Eğitmen, Atölye Lideri ve Uzman  olarak görev almaktadır. Ayrıca Meb E-Twinning projelerinde  çalışmalarına devam etmektedir.
Mesleğinde 18. Yılını çalışan  ve halen Mustafa Çetinkaya İlkokulunda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Bilim Uzmanı Güllü DUMAN YEGEN, gelişimi ve değişimi uzun bir yol , kendisini de bir öğrenme yolcusu olarak tanımlarken , özel ilgi alanı olan , Kültürel Miras, Halk Oyunları ve Tiyatro  alanında  da çalışmalar yapmaya devam etmektedir.  ,
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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