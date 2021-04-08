*ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ ABDULLAH BORCA ÇALIŞMALARI EĞİRDİR’E GELEREK YERİNDE İNCELEDİ.

Eğirdir Belediyesi ‘Sıfır Atık Projesi’nde artık durmadan ilerliyor. Sıfır atıklardan meydana getirilen park çok yakında hizmete girecek. Eğirdir Belediyesi personellerinin sıfır atıktan yaptıkları traktör, motorsiklet ve bir çok parkta yerini alacak sanat eseri niteliği taşıyan malzemeler Eğirdir’e renk katacak.İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Borca bugün Eğirdir’e gelerek Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün misafiri olarak çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Dündarbey Medresesinde Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan bayanlara yönelik sıfır atık kursunu ve atık malzemeler atölyesini ziyaret etti. Burada karşılaştığı ve sıfır atıklardan üretilen el emeği göz nuru ürünleri çok beğenen Borca kursiyerleri tebrik etti.Türkiye’nin en büyük çevresel atılımı olan sıfır atık projesi kapsamında Eğirdir Belediyemiz atık malzemelerin değerlendirilmesi, ekonomiye katkı sağlaması adına Eğirdir Sıfır Atık Parkı çalışmalarına başladı.Bu anlamda daha önceki dönemlerde de yapılan atık malzemelerin geriye dönüşümüne ve çevremizin güzelleştirilmesi, gölümüzün korunması ve ülke ekonomimize katkı sağlaması anlamında hazırlandı. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün talimatları ile yapılması planlanan ESAP Belediyemiz Peyzaj Mimarı Aslı Akyol tarafından projesi çizilip, Zabıta Müdürü Ümit Metin, Fen İşleri Mühendislerimiz Pınar Kesiktaş, Sabri Kaya, Fen İşleri ve İmar Müdürlüğümüz tarafından gerekli alan çalışmaları yapılıp ilçe halkımızın hizmetine en kısa zamanda sunulacak.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ziyaret ve desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca’ya teşekkür etti.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)