REVİZYON VE YAPIM TEKNİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI.



ISPARTA-EĞİRDİR ARASI DEMİRYOLU REVİZYON ÇALIŞMASI VE 6

KM’LİK NOSTALJİK TREN EĞİRDİR TURİZMİNE KAZANDIRILACAK.



BAŞKAN VELİ GÖK BUGÜN BÖLGE MÜDÜRÜ SİVRİ İLE GÖRÜŞTÜ.



2018 yılı Ağustos ayında Eğirdir-Isparta arası demiryolu hattı ve Eğirdir Tren Garı yenileme projesi ihale edilmişti. Geçtiğimiz hafta Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Eğirdir’e gelerek tarihi tren garında incelemelerde bulunmuşlardı.

Bu gelişmeler ışığında hayata geçecek olan proje çalışmaları için bugün Afyonkarahisar’a giden Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ile bir araya geldi.

Yapılan açıklamada Isparta-Eğirdir arası demiryolu revizyon ve İlçe Turizmine kazandırılacak 6 Km’lik ‘Nostaljik Tren’ Projelerinin hayata geçmesi için teknik çalışmaların başladığı öğrenildi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, ‘Tarihi Tren Garımız eski ihtişamlı günlerine en kısa zamanda dönerek hem ülkemiz, hem Isparta’mız hem de İlçemiz turizmine ciddi katkılar sağlayacaktır. Tarihi tren Garımızda faaliyete geçecek ‘Nostaljik Tren’ ise Eğirdir’imize ayrı bir renk katacaktır. Bu süreçte bizlerden ilgi ve desteklerini esirgemeyen AK Parti Isparta Milletvekillerimiz TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’e, Recep Özel’e, Mehmet Uğur Gökgöz’e, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’na, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik’e, TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri’ye, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer’e ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum’ ifadelerini kullandı.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)

