Eğirdir Belediyesi Bülteni

EĞİRDİR BELEDİYESİ DEZENFEKSİYON

ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRDI.

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün talimatları ile Eğirdir’de dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı.Eğirdir Belediyesi yeni koronavirüs (COVID 19) salgınına karşı önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Belediyemiz ekipleri tarafından insanların toplu olarak kullandıkları alanlar ile kurum ve kuruluşlar düzenli periyotlarla dezenfekte ediliyor.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs (COVID 19) salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından Eğirdir Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından, Belediye binası, vezneler, askeriye, hükümet konağı, emniyet müdürlüğü, oyun parkları, spor merkezleri, Terminal binası, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ile kurum ve kuruluşlar Hidrojen Peroksit, gümüş nitrat içeren dezenfektanlarla ilaçlanıyor.Yürütülen çalışmalar doğrultusunda ayrıca halk sağlığının korunması amacıyla halkın bilinçlendirilmesi yönünde Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından bilboard, afiş ve duyuru çalışmaları da başladı.