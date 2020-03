ISPARTA'DA GENİŞ ÇAPLI KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Ülkemizde görülen Corona virüsü tehlikesine karşı alınan tedbirler gereğince genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.Bakanlığımız tarafından 81 ile gönderilen ek genelge ile 81 ilde, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleriolarak faaliyet yürüten;Tiyatro, Sinema, Gösteri merkezi, Konser salonu, Nişan/Düğün salonu, Çalgılı/müzikli lokanta/kafe, Gazino, Birahane, Taverna, Kahvehane, Kıraathane, Kafeterya,Kır bahçesi, Nargile salonu, Nargile kafe, İnternet salonu, İnternet kafe ve her türlü oyun salonları, Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),Çay bahçesi, Dernek lokalleri, Lunapark, Yüzme havuzu, Hamam, Sauna, Kaplıca, Masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine