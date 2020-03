Sağlık Bakanı Koca: 6 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. Yeni vakalarımız var

Son Dakika Haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsüyle ilgili 6 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıklayarak "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var, bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlere açıklayacağım" dedi.



Son Dakika Haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.



6 ÜLKEYE DAHA UÇUŞLAR YASAKLANDI

Bakan Koca, yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşların yasaklanacağını bildirdi.



HIZLI SONUÇ VEREN KİT BÜTÜN İLLERE VERİLECEK

Bakan Koca, koronavirüsle alakalı laboratuvar sayısını 16'ya çıkaracaklarını, hızlı sonuç veren kiti bütün illere vereceklerini bildirdi.



"SABAH SAHTE BİR 'BELGE' ÜRETİLİP YAYILDI"

Dezenformasyonun karşı karşıya oldukları ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Güçlük, sosyal medyanın sorumluluktan uzak unsurlarıyla ilgilidir. Bugün yaşadığımız örnek dikkat çekiciydi. Sabah sahte bir 'belge' üretilip yayıldı. Kamuoyuna 'gizli' diye sunuldu. Amacı güven kaybına yol açmaktı. Tümüyle uydurmaydı. Ciddi haber organlarının bu gibi sahteliklere itibar etmesi söz konusu değildir. Halkımızdan haber kaynakları konusunda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum. Paniği amaçlayan yalan haberlerle mücadele, virüsle mücadelenin bir parçasıdır."

Bakan Koca, salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden birinin panik olduğuna dikkati çekerek, "Panik, duygusaldır, akla uygun değildir. Panik, toplumu kaçınacağı riske iter. Sağduyulu olmalıyız. Duyguyla değil, akılla hareket etmeliyiz. Unutmamalıyız, tedbir ve panik birbirinin zıddıdır. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeyecek, normal hayatlarımıza döneceğiz." ifadesini kullandı.



"SIKI TEDBİRLERLE BU SORUNU AŞACAĞIZ"

Koronavirüse karşı verilen mücadelede devletin gece gündüz eylem halinde olduğunu, bu tedbirlere en sıkı şekilde uyularak sağduyuyla destek verilmesi gerektiğini dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Halkımızın sağduyusu devletimizin organizasyon gücü kadar önemlidir. Dünyanın büyük kısmında tablo bir salgın tablosudur. Türkiye'deki tablo, diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Pek çok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Açıklanan yeni vaka sayıları yüzlerle ifade edilmektedir. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hasta sayısı öne çıkmaktadır. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz."

Yeni tip koronavirüse karşı yapılması gerekenlerin vatandaşlar tarafından bilindiğini, devlet olarak yaşamı durdurmadan alınacak tedbirleri aldıklarını aktaran Koca, "Düşmanımızı iyi tanıyoruz. Sağlık altyapımız hızlı ve yaygın. O halde emin olmalıyız. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız." dedi.



"LABORATUVAR SAYISI ARTIRILACAK"

Bilim Kurulu'nda alınan yeni öneriler olduğunu ifade eden Koca, koronavirüs tanı testlerinin sayısının artırılacağı belirterek, "Laboratuvar sayımızı, şu dönemde 6 olan sayımızı, erken dönemde hafta sonuna kadar 16'ya, devamında bu sayıyı bütün büyük şehirlerde çalışmaya,. ayrıca hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan kiti ise ülkenin bütün illerine vererek, burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için bunu hızla gerçekleştirmiş olacağız. Getireceği faydalar, test daha çok sayıda şehirde yapılacak, test daha çok şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak." bilgisini verdi.

Umreden gelen 5 binin üzerinde vatandaşın gözleme alındığını anımsatan Koca, "Özellikle yükseköğrenim yurtlarında bu vatandaşlarımızı 14 gün süre boyunca gözlem altında tutmuş olacağız. Bu dönemde, sağlık durumları da yakın takip edilerek Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda muhtemelen 7 veya 8'nci gün bir taramadan geçirmemiz planlanıyor." dedi.

"184 KORONA HATTI"

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı İletişim Hattı'nın (SABİM) "ALO 184 Korona Danışma Hattı" olarak hizmet vermeye başladığını ifade ederek, "Vatandaşlarımız şikayetleri olması durumunda, bu hat üzerinden hizmet alabilecekler. Uzman hekimlerimizin de görev aldığı bu rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetleri geniş kitleye vereceğiz. Vatandaşlarımızın destek hattımız sayesinde mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını, temasa geçtikleri kişi sayısını asgaride tutmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.



"UÇUŞ YASAĞI UYGULANAN ÜLKE SAYISI 20'YE ÇIKTI"

Ulusal ve uluslararası, bilimsel veya ticari, açık ya da kapalı toplantı, kongre, konferans, fuar ve benzeri tüm etkinlikleri durdurulduğunu hatırlatan Koca, şöyle konuştu:

"Bilim Kurulumuzun önerisi, Bakanlığımızın talebi sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün itibarıyla İçişleri Bakanlığımız eğlence mekanlarının, tiyatro, sinema, konser salonu, kahvehane, kıraathane, nargile salonları, internet kafeler, yüzme havuzları, hamamlar, oyun salonları, spor salonu gibi mekanların faaliyetini askıya aldı. Müze ve kütüphanelere ziyaret ve kullanım kısıtlamaları getirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ile Diyanet İşleri Başkanlığımız, cemaatle kılınan namazlara belli bir süre ara verilmesine karar verdi. "

Koca, uçuş yasağının bugüne kadar 14 ülkeye konulduğunu dile getirerek, "Bu yasak ülkelere 6 ülke daha ilave edilmiş oldu. Yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları yasaklıyoruz. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu.



"POZİTİF VAKALAR VAR"

Bakan Koca, dün akşam yeni vakaların olduğu bilgisini paylaştığını, dün için hasta sayının toplam 18 olduğunu anımsattı.

"Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut." ifadesini kullanan Koca, bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı açıklayacağını bildirdi.

Koca, yeni tip koronavirüsle mücadelenin bugüne kadar sıfır vaka başarısıyla sürdürüldüğünün altını çizerek, "Dünyadaki gidişat bunun böyle kalamayacağını gösterdi. Şimdi mücadelenin yeni bir safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım, virüsün bulaşması halinde durumu en hassas grup bu gruptur." diye konuştu.



"NORMAL HAYATLARIMIZA DÖNECEĞİZ"

Virüse karşı ilk mücadelenin sınırlarda verildiğini belirten Koca, şöyle devam etti:

"Bu mücadele devam edecek. Zaaf gösteremeyiz. Yurt dışında olanları 83 milyon adına uyarıyorum. Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyin. Türkiye'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayın. Her şeye rağmen dönen, ilk 14 gün kendinin gözetim altında tutulacağını bilsin. Her birimiz sorumluyuz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. Bu savaşta dayanışmanın şartı araya mesafe koymaktır. Unutmamalıyız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeden normal hayatlarımıza döneceğiz."



"ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR CAN KAYBI SÖZ KONUSU OLMADI"

Koronavirüs testi pozitif çıkan vakalar arasında can kaybının olup olmadığının sorulması üzerine Koca, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Bunun dışında biz vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şekliyle nasıl seyredeceğini aşağı yukarı biliyoruz. Hızlı bir yayılım içinde olacağını, önümüzdeki iki üç hafta haftanın bu anlamda çok çok önemli olduğunu biliyoruz. O nedenle de bu dönemde hızla tanı, devamında temas grubunun taranması, hastanede tedavi ve yoğun bakım şartlarında olan hastaların takibi önem arz ediyor." yanıtını verdi.

Bu dönemde bulaşıcılığı en aza indirme ve süreci daha uzun zaman dilimine yaymama yönünde çaba gösterdiklerini belirten Koca, vatandaşlardan uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Koca, telaşlanılmaması ve mümkün olduğunda diğer vatandaşlarla temas edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, hastalık bulgusu görülmesi halinde "Alo 184" hattının aranabileceğini söyledi.



"BUNDAN SONRA SORUNLARIN YAŞANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Bu anlamda panik havası oluşturmadan bilgiyle, akılla, sağduyu ve birliktelikle hareket edilirse ben erken dönemde bu sorununun aşılacağına inanıyorum." diyen Koca, tespit edilen vakalarla ilgili, "(Koronavirüs tanısı konulan) 18'in içinde bildiğiniz gibi bir tane umre vakası vardı. Diğer vakarlar ağırlıklı Avrupa vakasıydı. Bugün açıklayacağımız ve analizleri devam eden tetkiklerin sonuçları ile birlikte dağılımı net rakamlarla söylemiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, bazı hastanelerde hizmetlere ara verildiği yönündeki bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Biz özellikle yoğunluğu daha fazla olan ama bu dönemde üçüncü basamak olup özellikle ihtiyaç olabileceğini düşündüğümüz birtakım hastanelerimizde efektif dediğimiz vakalarla ilgili daha sonra yapılabilirliği söz konusuysa böyle bir yaklaşımı sürdürebiliriz. Ama hiçbir kurumumuzda acil veya polikliniğe gelen hiçbir hastamızı geri çevirme noktasında bir yaklaşım içerisinde olmayız, olamayız."

Umreden gelen vatandaşların karantina şartlarıyla ilgili bir soruya Koca, "Gelen yolcularla ilgili baştan birtakım sorunlar yaşandığını biliyoruz. Bugün ilgili bakan arkadaşlarımızla da bir araya gelmiş olduk. Bundan sonraki süreçte izole edilebilirlik şartlarını daha net oluşturan, sağlık takiplerinin nasıl yapılması gerektiğini daha netleştiren, otelcilik hizmetiyle de ilgili nasıl verilmesi gerektiği ve kimin sorumluluğunda olduğu konusunda da planlama yapıldı. Bundan sonra sorunların yaşanacağını düşünmüyorum." cevabını verdi.



"BUGÜN YAPILAN AÇIKLAMALAR SON DERECE TALİHSİZ"

Sağlık Bakanı Koca, sağlık personeline yetecek kadar bile maske olmadığı şeklindeki açıklamalara dair şunları kaydetti:

"Bugün yapılan açıklamalar son derece talihsiz. O açıklamalarla ilgili çok şey söyleyebilirim. Bu dönemde birlik içinde vatandaşımıza mesaj verme hassasiyeti içindeyiz. Bu algıyı farklı bir noktaya çekebilecek davranışı maksatlı buluruz. O nedenle bu ana kadar ülkenin birikimine ve bu anlamda yetkin olan kimlerin önerisi varsa biz buna açık olduk. Bundan sonraki süreçte de bu böyle olur. Şeffaf davrandık. Bilim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın hepsi ya bir üniversitede ya da bir hastanede çalışan, bir sorun varsa bunu bize yansıtan ve çözüm geliştirme noktasında da gayret içinde olduğumuz arkadaşlarımız. Maske ve hızlı kit, hastanelerimiz ve üniversitelerimizde ücret talep etmeden yeterli miktarda olacak. Bizzat kendim, ilgili firmalarla geçen haftadan bu yana görüşerek bu konuyu netleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bu konuda bir telaşa kapılmayalım."

Koca, umreden gelenlere ilişkin soru üzerine, "Bulunduklar bölgede aile hekimleri ve toplum sağlığı hekimlerimizle onları yakın takibe alma, şüpheli olanları da taramadan geçirme noktasında bir yaklaşım içindeyiz." ifadelerini kullandı.