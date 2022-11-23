EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK’ÜN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gök mesajında; ‘Dünyanın en kutsal mesleklerinin başında öğretmenlik gelmektedir. Zira ‘insan yetiştirme sanatı’ da diyebileceğimiz bu mesleği icra eden öğretmenlerimiz, bizi bilgiyle buluşturan, eğiten, öğreten, nitelikli bireyler olmamızı sağlayan kişilerdir. Gelişmiş, çağdaş ve refah bir toplum yaşamını, daha da önemlisi geleceği şekillendirecek olan her bireyi yetiştiren öğretmenlerimizin görev ve sorumlulukları gerçekten çok büyüktür.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, bu mesleğin kutsallığını, eğitimin, aydınlanmanın önemini her fırsatta ifade eden Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor; toplumumuzun gelişimi ve geleceği adına özveriyle çalışan, emek veren başta Eğirdir’imizde ve yurdumuzun dört bir köşesinde görev yapan tüm fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, vatan uğruna şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, hayatta olan öğretmenlerimize sağlıklı, mutlu uzun ömürler diliyorum.

Veli GÖK

Eğirdir Belediye Başkanı