METEOROLOJİK UYARI
(BURDUR’UN GÜNEY VE BATI İLÇELERİ İLE ISPARTA CİVARLARINDAKİ
KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! )
Başlama Zamanı : 24.11.2022 00:00 TSİ
Bitiş Zamanı : 24.11.2022 18:00 TSİ
Yapılan son değerlendirmelere göre; önümüzdeki saatlerde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Burdur’un Bucak, Çeltikçi, Ağlasun, Kemer, Çavdır, Gölhisar ilçelerinde, İsparta’nın Merkez, Senirkent, Uluborlu, Aksu, Atabey, Keçiborlu ve Sütçüler ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olarak yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ