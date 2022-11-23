(BURDUR’UN GÜNEY VE BATI İLÇELERİ İLE ISPARTA CİVARLARINDAKİ

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! )

Yapılan son değerlendirmelere göre; önümüzdeki saatlerde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, buolarak yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.