24 KASIM 2022 ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Eğitim bir ülkenin bugününü ve geleceğini belirleyen en önemli konuların başında gelmektedir. Çünkü eğitimin hedefi insandır. İnsan yetiştirmek geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek isteyen milletlerin en önemli önceliklerinden biri olagelmiştir.Yaşanılan zamanın gerektirdiği bilgi donanımı ve millet olma şuurunu haiz insan kaynağına sahip olmayan toplumlar medeniyetler yarışında geri kalmaya ve diğer milletlerin vesayeti altında yaşamaya mahkûmdur.Okul, insan yaşamına yön verecek yeni bilgilerin öğretildiği, hayatın karmaşık hadiseleri karşısında takip edilecek istikametin belirlendiği mekândır. Öğretmen, okula gelen genç beyinleri bilgi ve yeniliklerle donatan, öğrencilerinin kendi kişiliğine mahsus yaşam ilkeleri oluşturabilen irade sahibi kişiler olarak yetişmesini sağlayan kimsedir. Toplumun geleceğini oluşturacak bireylerin ruhlarını bir nakış gibi işleyen öğretmen bu manada toplumun geleceğinin inşasına katkı sağlayanbir mimardır. Bu nedenle öğretmenlik, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleklerinden biri olarak kabul edilmektedir.Toplumun yapı taşı olan bireyleredaima ideal ve erdemli olanı tercih etme faziletini öğreten, yetiştirdikleri çocuklar ve gençler sayesinde milletlerin geleceğini aydınlatanlaröğretmenlerdir. Atatürk’ün; “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.” sözleri öğretmenlerin bir milletin geleceğini teminat altına almada rolünü vurgulama açısından son derece vecizdir.Farkında olsun olmasın her ferdin hayatında öğretmenin izleri vardır. Bireylerin üzerindeki etkisi bu kadar önemli olan öğretmenlerin toplumların ve medeniyetlerin kurulmasında ve geriye gitmesindeki önemi de aynı derecede mühimdir. Öğretmene değer verilen ve öğretmenin saygı gördüğü ülkelerde yaşayan insanlar müreffeh ve mutludurlar.Bir milletin geleceği konusunda bu derece belirleyiciliğe sahip öğretmenlerin mesleklerinin saygınlığının korunmasında üzerlerine düşen görevler olduğu gibi, öğretmenlerin toplum nezdinde itibarının korunması ve gerekli saygıyı görmesi konusunda hepimizin üzerine düşen sorumluluklar bulunmaktadır.Büyük bir medeniyet birikimine sahip milletimizin sahip olduğu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında ve çocuklarımızın değişen dünya koşullarına hazırlanmasında eşsiz bir role sahip olan öğretmenlerimiz dün olduğu gibi gelecekte de ülkemizdeki değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru ilerlemenin baş aktörleri olacaktır. Bu nedenle, ülkemizi her alanda dünyanın en ileri ve müreffeh ülkelerinden biri haline getirmek yolunda öğretmenlerimizin gösterdiği gayret ve fedakârlık çok kıymetlidir.Bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın ve gençlerimizin vatanına ve milletine bağlı olma şuuruna sahip bireyler olarak yetiştirilmesinde vazgeçilmez rolü olan öğretmenlerimizin özveri ve emeklerine teşekkür ediyor, bu gün vesilesiyle, Başöğretmen Atatürk olmak başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile yâd ediyorum.Tüm öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.