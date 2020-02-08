BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK SABAH NAMAZINDA GENÇLERİ ÖDÜLLENDİRDİ

Eğirdir ilçe Müftülüğüne bağlı merkez ve köylerimizdeki camileri İki haftalık ara tatilde "Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz" diyerek şenlendiren cemaatle namazlara katılan öğrencilerimize sabah namazı buluşmasında Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün katılımıyla ödüller takdim edildi. İlçe Müftüsü Mustafa Türköz geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin milli ve manevi değerler çerçevesinde yetişmesinin ülke olarak geleceğimize güvenle bakmamıza vesile olduğu için hem yarının gençlerine hem de gençlerimizi yetiştiren ailelerine teşekkür etti. Akabinde Eğirdir Belediyemizin ikram ettiği kahvaltı ikramında bulunuldu. Müftü Mustafa TÜRKÖZ ve programa katılan gençler Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'e teşekkür ettiler.