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E-Ticaret Z Kuşağıyla Büyüyor

​E-Ticaretin Z kuşağı müşterisi 8 milyonu aştı, gelecek 7-8 yılda 20 milyona ulaşacak.

E-Ticaret Z Kuşağıyla Büyüyor
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
E-Ticaretin Z kuşağı müşterisi 8 milyonu aştı, gelecek 7-8 yılda 20 milyona ulaşacak
Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: "Nüfusun henüz yüzde 10'unu oluştursa da bu kitleyi küçümsememek gerekiyor. Bu yaş grubundaki gençlerin e-ticaret pazarındaki payı yüzde 25'lere yakın."

E-Ticaret Z Kuşağıyla Büyüyor

Türkiye'de E-Ticaretin Z kuşağına mensup müşteri sayısı 8 milyonu aştı; gelecek 7-8 yılda Z kuşağından 20 milyon kişi dijital mağazaların aktif müşterisi olacak.

Doğar doğmaz dijital dünya ile tanışan, okuma yazma öğrenmeden bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanmaya başlayan Z kuşağı, 5-6 yıldan beri çalışan nüfus içinde yerini almaya başladı.

Türkiye'nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, internetsiz bir yaşam düşünemeyen Z kuşağının alışverişlerini de ağırlıklı olarak online yaptıklarına dikkati çekti. Türkiye nüfusunun dörtte birinin Z kuşağında yer aldığını kaydeden Kayral, şunları söyledi:

"Türkiye'de 1995-2010 yılları arasında doğan Z kuşağına mensup kişi sayısı yaklaşık 20 milyon. Bunların şu anda 18-25 yaş arasındaki 8 milyonluk kısmı kendi başına yasal online alışveriş yapma hakkına sahip. Nüfusun henüz yüzde 10'unu oluştursa da bu kitleyi küçümsememek gerekiyor. Bu yaş grubundaki gençlerin e-ticaret pazarındaki payı yüzde 25'lere yakın. Yakın gelecekte Z kuşağının E-Ticaretteki payı yüzde 50'lere ulaşacak."

Z kuşağının e-ticaretteki trendleri yakından takip ettiğini anlatan Kayral, "Avantajix.com üyeleri arasında da Z kuşağı önemli bir paya sahip. Gelecekte üyelerimizin yarısından fazlası bu kuşağa mensup olacak. Onların isteklerini öğrenmek, şirket stratejilerini Y kuşağına göre belirlemek zorundayız. Bu yüzden hem Z kuşağına yönelik araştırmalar yapıyoruz, hem de yapılan araştırmaları yakından takip ediyoruz."

Avantajix.com'un araştırmalarına göre, Z kuşağının özellikleri şöyle:

Dijital olunmaz, dijital doğulur

Doğar doğmaz eline tablet, akıllı telefon verilen çocuklardan oluşuyor. Onlara göre teknoloji, her yerde, kesintisiz ve hızlı olmalı. Alışveriş yapacakları web sitesi, mobil uygulama, sunulan alışveriş deneyimi de bu nedenle tıpkı hayatın kendisi gibi akıcı olmalı.

Alışveriş sepetleri yüklü

Z kuşağındakiler için internette satışta olan her şey satın alınabilir. Tüm ihtiyaçları için e-ticarete başvurmaktan çekinmiyorlar. Bu nedenle de alışveriş sepetlerinin büyüklüğü normalin birkaç katına ulaşabiliyor.

Sosyal medyada aktifler

Z kuşağının neredeyse tamamı aktif sosyal medya kullancısı. Z kuşağındakilerin yüzde 43'ü, alışveriş kararlarında e-ticaret sitelerinin sosyal medyadaki reklamlarının etkili olduğunu söylüyor.

Her biri indirim mühendisi

Her ne kadar savruk gözükseler de, yüzde 57'si harcama yapmaktansa para biriktirmeyi tercih ediyor. Yarısından fazlası kendilerini "indirim mühendisi" ya da "indirim avcısı" olarak tanımlıyor. Kampanyaları yakından takip ediyorlar, fırsat sitelerinin en aktif kullanıcıları durumundalar. Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş sitelerini kullanarak, yaptıkları her alışverişte indirimlerin dışında nakit para da kazanıyorlar.

Araştırmacı bir nesil

Z kuşağının en belirgin özelliklerinden biri de araştırmacı olmaları. Yüzde 80'i alışveriş yapmadan önce araştırıyor, fiyat karşılaştırması yapıyor. Bu sebeple, eksiksiz ürün bilgilerinin yanında, satın alma rehberleri, tanıtım videoları gibi içeriklerle zenginleşmiş e-ticaret sitelerinin Z Kuşağı'na ulaşma şansı daha yüksek oluyor.

Marka bağlılığı düşük

Z Kuşağı, kime ne iyi geliyorsa, işlerine ne yarıyorsa onu istiyor. Markadan çok kullanılabilir olmasını, kaliteyi önemsiyor.
 
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