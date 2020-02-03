Isparta’da 400 Bin Dekar Araziyi Sulamaya Açtık

‘’Sulama Projeleri Bölge İçin Kalkınmanın Anahtarı’’



“Isparta İçin Taşkın Koruma Tesislerinin Önemini Biliyoruz”

DSİ Isparta’da yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Isparta ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada son 17 yılda Gülün başkenti Isparta’ya devasa yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, Isparta şehir merkezine yıllık 10 milyon miçmesuyu sağladık. 100 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 16 baraj ve 6 gölet inşa ettik. 399.777 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 593 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 132 derenin ıslahını tamamladık. ‘’dedi.Son 17 yılda tamamlanan 57 adet sulama tesisi ile toplam 399.777 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlandığını belirten Aydın “Böylece çiftçilerimize yıllık 593 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 10 adet sulama tesisimizin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca Isparta’nın bereketli topraklarına 29 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz.” dedi.Isparta’nın su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalıştıklarının altını çizen Aydın; Isparta’ya bugüne kadar 16 baraj ve 6 gölet yaptık. 12 adet barajın inşaat çalışmaları devam ediyor. Isparta’da bugüne kadar 1 adet içme suyu tesisi tamamladık. Bu tesis ile Isparta şehir merkezine yıllık toplam 10 milyon miçmesuyu temin ediyoruz.’ dedi.Taşkınlar konusunda da kısa bir değerlendirme yapan DSİ Genel Müdürü Aydın “Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor.Isparta için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda132 adet dere ıslah tesisi yaparak Isparta şehir merkezi ve 94 meskûn mahal, 37.425 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 21 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir.” dedi.DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın; “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.