Glaswin

İkinci el arabaların alım-satımında yeni dönem başladı

İkinci el arabaların alım-satımında yeni dönem başladı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
İKİNCİ EL OTOMOBİLDE YENİ DÖNEM BAŞALDI
İkinci el araç alım-satımlarında yeni dönem başladı. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan çalışmayla noterlerde güvenli ödeme sistemi kullanıma sunuldu. Noterlerde kredi kartı ile ödeme 3 Şubat 2020’de başladı.


NOTERLERDE YENİ DÖNEM BAŞLADI
Sistem ile hem aracın devir işlemi, hem de paranın transfer işlemi aynı anda noter huzurunda yapılacak. Kayıt dışılığın da önüne geçilmesine yardımcı olacak sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin detayları Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin anlattı.
 
Yılda 8 milyona aracın alım-satım ve devir işleminin gerçekleştiği ikinci el otomobil pazarında güvenli ödeme dönemi başladı.
Ocak ayının ilk haftası Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol sonrasında ikinci el araç alım satımına yönelik Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi için noterlere yetki verildi.

 
Düzenleme kapsamında ortaya çıkan 6 aylık kurulum süreci 20 güne kadar indirilerek 3 Şubat'a çekilmişti.
Bakanlık tarafından kendisine verilen yetki ile harekete geçen Türkiye Noterler Birliği gerekli alt yapı çalışmalarını neredeyse tamamladı.


ALIM-SATIMI KOLAYLAŞTIRACAK
İkinci el taşıt satışında kimi zaman ortaya çıkan dolandırmaya yönelik olumsuz girişimleri de kökünden ortadan kaldıracak sistem günde 30 bin, yılda ise yaklaşık 8 milyon taşıtın ticaretinin yapıldığı pazarda alım satım işlemlerini de kolaylaştıracak.

 
EŞ ZAMANLI DEVİR OLABİLECEK
Noterlerde ödeme işlemlerinin belgelendirilmesi için daha önce ödeme yapılmasından kaynaklı çeşitli suistimallere yol açılırken, vatandaşın yanında nakit taşımak zorunda kalmasından kaynaklı ortaya çıkan çalınma riski de yeni sistemle sona ererek satış bedeli ile aracın mülkiyeti eş zamanlı olarak devredilecek.
Sistem sayesinde artık vatandaş, daha güvenli, hızlı ve az maliyetli bir ödeme sistemi ile taşıt alım satım işlemini gerçekleştirebilecek.
 
KAYIT DIŞILIĞI DA ENGELLEYECEK
Sistem sadece ikinci el ticaretinde ortaya çıkan olumsuzlukları ortadan kaldırarak işlemleri hızlandırmayacak ayrıca kayıt dışı ticaretin de önüne geçilmesine yardımcı olacak.
 
 
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Güvenli ödemede tarafların ödeme kuruluşuna sistem üzerinden başvuracağını ve referans kodu alarak parayı ödeme kuruluşunun emanet hesabına aktaracağını kaydeden Cin sistemin işleyişini şöyle aktardı;
''Alıcı ve satıcı noterliğe gelecek, burada ilgili noter paranın emanet hesapta olup olmadığını kontrol edip işlemi bitirecek. İşlemin bitirilmesinin ardından sistem üzerinden ödeme kuruluşuna bildirim yapılacak. Ödeme kuruluşu ise aldığı bildirimle birlikte emanet hesaptaki parayı satıcının hesabına aktaracak.''
 
20 TL ÜCRETİ OLACAK
Satıştan vazgeçilmesi halinde paranın alıcıya iade edileceğini belirten Cin, işlem için en fazla ödenecek rakamın 20 TL olacağını vurgulayarak, sisteme üzerinden ödeme işlemini gerçekleştirmenin ise zorunlu olmayacağını isteyen kişilerin Güvenli Ödeme Sistemi'ni kullanabileceğini söyledi.
20 lira olarak belirlenen ücret her sene yeniden değerleme oranına göre arttırılacak.

 
TÜM NOTERLERDE UYGULANACAK
Tüm noterlerde uygulanacak olan sistemin ödemelerden kaynaklanan sorunları da ortadan kaldıracağını vurgulayan Cin, ''Elimizde bir veri yok, ancak çok sayıda ve çok çeşitli şekillerde yaşanan olumsuzluklar var. Sayı az olsa bile önemli bir durum. Bir anda bir kişinin karşısındakine güvenmesi sonucu elindeki aracın elinden çıkması çok ağır bir sonuç.'' diye konuştu.
 
 
YASAL YOLLAR AÇIK
Sistemde bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm önlemler alındığına da dikkat çeken Cin, buna rağmen herhangi bir olumsuz durumun yaşanması halinde ise yasal yollara başvurma imkanının her zaman olduğunu belirtti.
 
 fs4jx-1580281175-7261-w620-h410

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2020'de emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi?
Isparta'da jandarmadan narkotik operasyon
Isparta kaçak kazı yapan şahısları jandarma yakaladı
Isparta'da Çocuklar 2. dönem okul öncesi moral depoladı
İkinci el arabaların alım-satımında yeni dönem başladı
''Isparta’da 400 Bin Dekar Araziyi Sulamaya Açtık''
Isparta 32 spor - Kestel maçı bitti! işte maç sonucu
Ak Parti’nin ve Isparta’nın sorumluluğundadır” dedi
Isparta'da “İkinci Bahar” Tiyatro Oyunu
GÖL MANZARALI KAYAK KEYFİ
Isparta Belediyesi öncülüğünde hazırlanan yardım tırı yola çıktı
Isparta'daki Dart Turnuvasında 1. gün tamamlandı
Taze balıklar Gözde Balık Tezgahlarında! Tükenmeden Alın!
ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ
Isparta'daki ücretsiz maçta yüzlerce polis görev yapacak!
ISPARTA BELEDİYESİNDEN ÜCRETLİ OTOPARK DUYURUSU
TÜRKER AVM'DEN ŞUBAT İNDİRİMİ 10 GÜN SÜRECEK!
Isparta'nın EMİTT Fuarı'daki tanıtımı güzel ve etkili oldu!
"ŞEHRİMİZ ISPARTA" Ders Kitabı Hazır!
EĞİRDİR LİMANI RIHTIM VE MENDİREKLERİ DÜZENLENECEK
Sav Kasabasın'dan da deprem yardımı geldi
Senirkent'te Mutluluğun Resmi! Başkan sözünü tuttu...
Isparta'da Piroteknik Maddelerin Kullanımı Hakkında Karar
Isparta'daki akü hırsızlığı olayının failleri yakalandı
Isparta'da jandarmadan tarihi eser satıcılarına operasyon!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
kaya-halISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da köy halkı ilçeye bağlanma kararı aldıIsparta'da köy halkı ilçeye bağlanma kararı aldı27 Ocak 2020
''Isparta'da 106 yıldır büyük deprem olmadı fay hattı suskun!''''Isparta'da 106 yıldır büyük deprem olmadı fay hattı suskun!''28 Ocak 2020
Eğirdir'de yem bulamayan yaban hayvanları için yemleme çalışmasıEğirdir'de yem bulamayan yaban hayvanları için yemleme çalışması28 Ocak 2020
Isparta'dan Elazığ-Malatya'ya deprem yardımı yola çıktıIsparta'dan Elazığ-Malatya'ya deprem yardımı yola çıktı27 Ocak 2020
ISPARTA'DAN DEPREM BÖLGESİNE ELMA GİDECEK...ISPARTA'DAN DEPREM BÖLGESİNE ELMA GİDECEK...27 Ocak 2020
Isparta'da tarihi eser operasyonuIsparta'da tarihi eser operasyonu27 Ocak 2020
Isparta EMİTT Fuarında stant açıyor!Isparta EMİTT Fuarında stant açıyor!27 Ocak 2020
Maç sonrası Isparta 32 spor yönetiminden açıklamaMaç sonrası Isparta 32 spor yönetiminden açıklama27 Ocak 2020
Isparta'dan turizm tanıtım kampanyası “Tutkunu Yaşa, Haydi Davraz’a” Isparta'dan turizm tanıtım kampanyası “Tutkunu Yaşa, Haydi Davraz’a” 27 Ocak 2020
Kontroller devam ediyor! kaçak avlanmaya geçit yok!Kontroller devam ediyor! kaçak avlanmaya geçit yok!28 Ocak 2020
SAV KÖYÜ MÜ? YOKSA SAV KASABASI MI? İŞTE CEVABI...SAV KÖYÜ MÜ? YOKSA SAV KASABASI MI? İŞTE CEVABI...28 Ocak 2020
Burdur'da o barajda su seviyesi yükseliyorBurdur'da o barajda su seviyesi yükseliyor28 Ocak 2020
Isparta EMİTT Fuarı stantlarından ilk kareler...2020Isparta EMİTT Fuarı stantlarından ilk kareler...202030 Ocak 2020
Akdeniz fokunun nekropsi işlemi yapıldıAkdeniz fokunun nekropsi işlemi yapıldı28 Ocak 2020
Burdur'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı...Burdur'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı...28 Ocak 2020
Sarıidris Kasabasında 15 tatilde okullarda tadilatSarıidris Kasabasında 15 tatilde okullarda tadilat28 Ocak 2020
Senirkent'te, üreticilere yönelik tanıtımSenirkent'te, üreticilere yönelik tanıtım28 Ocak 2020
Isparta Belediyesi WhatsApp'ta... Çek Gönder!Isparta Belediyesi WhatsApp'ta... Çek Gönder!30 Ocak 2020
Isparta'da 10 metrelik yol genişletme çalışması...Isparta'da 10 metrelik yol genişletme çalışması...30 Ocak 2020
ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ: BİR SORU BİR CEVAPISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ: BİR SORU BİR CEVAP29 Ocak 2020