Düğünlerde takı takılacak mı? (11 Haziran 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)

11 Haziran 2020 Perşembe ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri Isparta Haber okuyucuları için derledik.





AKTİF VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 10 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloya göre son 24 saatte 922 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 173 bin 36, can kaybı 4 bin 746 oldu. Türkiye'de aktif vaka sayısı son 24 saatte 1.336 azalarak 21.451'e geriledi.



DİYARBAKIR’DA VAKA SAYISINDA PATLAMA

300 yeni vakanın hastaneye yatırıldığı, 500 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı Diyarbakır'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Seferberliğin ilan edildiği kentte ekipler cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıyor.



AYASOFYA ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇ

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasında vatandaşların düşüncesi soruldu. Yapılan araştırmaya göre Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 73,3 oldu.



YUNANİSTAN’A TÜRKİYE FRENİ

Türkiye’den Libya’ya giden bir kargo gemisi Yunanistan’a ait savaş gemisi tarafından Girit açıklarında durdurulmak istendi. Türk donanması olaya anında müdahale etti.



ŞEHRİN YARISI KORONAVİRÜS GEÇİRMİŞ

Koronavirüs salgının İtalya'daki merkezlerinden Bergamo'da nüfusun yarısının Kovid-19 geçirdiği saptandı. Yaklaşık 10 bin Bergamo sakininden 23 Nisan ve 3 Haziran arasında alınan kan örneklerinden yüzde 57'sinde antikor bulunduğu ifade edildi.



HAFTER İSRAİL’DEN YARDIM İSTEDİ

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'e bağlı sözde hükümette üst düzey bir yetkilinin, İsrail'den yardım istediği ortaya çıktı. Söz konusu şahıs İsrail’e “Bize destek olmanızı umut ediyoruz. Şu ana kadar şartlar aramıza engeller koydu." ifadesini kullandı.



İKİ ŞUBE ARASI BÜYÜK FARK

Konut kredisinde faiz 0.64'e kadar inmesine rağmen halen yüzde 1.51'le kullandıran banka bile var. Komşu iki banka şubesi arasında 200 bin liralık konut kredisinin maliyet farkı 150 bin lirayı aşıyor.



TÜRKİYE’YE AKIN ETTİLER

Türkiye’de işlem gören yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fonları tercih eden yatırımcı sayısı da 3 milyon 100 bine yaklaştı.



TAKI MERASİMİ İÇİN KUTU YA DA ZARF

Koronavirüs sebebiyle kapatılan düğün salonları 1 Temmuz itibarıyla açılıyor. Artık yeni dönemde düğünler maskeli, sosyal mesafeli olacak takılar kutuya konulacak.



ISLA VEDA ETTİ

Fenerbahçe Isla ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Kulübü, Şilili sağ bek Mauricio Isla ile yolların ayrıldığını açıkladı. Veda açıklaması yayınlayan Isla "Bundan sonra tüm kalbimle Fenerbahçe için her şeyin en iyisini diliyorum. Bu muhteşem taraftarı asla unutmayacağım." dedi.

