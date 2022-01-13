Her nesil, miras aldığı kültüre, çevreleri, doğaları ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak maddi ve manevi katkı yapar, sürekli biçimde yeniden yaratır ve onu kendinden sonraki nesillere miras bırakır (UNESCO, 2003). Kuşaktan kuşağa aktarılan bu mirasın korunması, geçmişi öğrenerek bugünü anlamlandırmak, değerlendirerek deneyimlerinden yararlanmak, sonraki nesillere eksiksiz şekilde aktararak geleceğin doğru kurulmasını sağlamak, farklı kültürler ve nesiller arasındaki diyaloğu geliştirmek gibi birçok nedene dayalı olarak önem taşımaktadır. Bu noktadan yola çıkan,Bu proje ile öğrencilerimiz Anadolu’nun somut ve somut olmayan kültürel miras ögelerini tanıyarak , çeşitli etkinliklerle disiplinler arası boyutta uygulamalı bir çalışma yürüteceklerdir. Bu çalışmaları yaparken hem Türkiye coğrafyasını hem de coğrafyanın zengin kültürel ögelerini tanıyacaklar, tanıdıkça sahiplenip koruyacaklar ve gelecek nesillere aktarım için bir köprü oluşturacaklar.Proje sürecine katkı sağlayan Eğirdir Belediyesi, Eğirdir Türk Anneler Derneği, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir Orman İşletme ve Fidancılık Müdürlüğü, Isparta Gülbirlik Kooperatifi, Elfinin Gül Bahçesine , Eğirdir Yurtiçi Kargoya , sürece uzman desteği sağlayan Arkeolog Kerim Üstündağ’ a, teknik destek sağlayan Ezgi Hekim’ e sonsuz teşekkülerimizi sunarız.