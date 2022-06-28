Dinar Tatarlı’da Arazöz Kazası

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait Metin Billor yönetimindeki 38 VZ 674 plakalı arazöz, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atarak devrildi.Dinar Tatarlı mevkiinde gerçekleşen kazada, sürücü Metin Billor, Mustafa Akpınar, İsmail Çeltik ve Abdullah Doğan hafi şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dinar Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tıbbi müdahaleleri yapıldı.Bölge Müdür Vekili Hüseyin Balcı, Bölge Müdürü Yardımcıları Özlem Cevahirci ve Tahsin Etli, Bölge Müdürlüğümüz Makine İkmal ve Dinar İşletme Müdürlüğü Teknik ekibi olay mahalline hareket ederek ilk müdahaleye destek verdiler.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak, Başta Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere kaza yapan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü