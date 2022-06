Vatandaşları elektrik şebekelerine yapılan müdahalelerin olumsuz sonuçları konusunda uyaran AEDAŞ, elektrik enerjisinin güvenli kullanımının can ve mal güvenliği için büyük önem taşıdığını belirtti.AEDAŞ tarafından yapılan açıklamada; alçak gerilim (AG) ve orta gerilim (OG) hatlarında her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisinin sadece dağıtım şirketi teknik ekiplerinde olduğu vurgulandı. Elektrik arızaları, enerji açma-kesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisimler gibi durumlarda en kısa zamanda AEDAŞ teknik ekiplerine bilgi verilmesi, elektrik dağıtım şebekelerine sadece AEDAŞ teknik ekiplerinin müdahale edebileceği ve üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabilmesi nedeniyle tehlikeli ve yasak olduğuna dikkat çekildi.Elektrik direklerinde yer alan iletkenlere yaklaşma mesafesine dikkat çeken açıklamada “İnşaat, tadilat gibi işler yapılırken güvenlik mesafesinin ihlal edilmesi ve elektrik iletkenlerine müdahale edilmesi durumunda can ve mal kaybı yaşanabilmektedir. Doğrudan veya dolaylı temas sonucu elektrik çarpması riskine karşı firmaların ‘Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uyması gerekir.