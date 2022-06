GO ISPARTA

Morun en güzel tonlarıyla bahçeleri süsleyen Keçiborlu, lavanta mevsimi açıldı!Şimdi Isparta'ya gelip mis kokulu, masalsı bir diyara açılan bu kapıdan geçmenin tam zamanı!Keçiborlu, the lavender season is open, decorating the gardens with the most beautiful shades of purple!Now is the time to come to Isparta and pass through this gate that opens to a fragrant, fairytale land!