isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA-tulumba-siparisi

DİKKAT! ISPARTA'DA VE İÇ KESİMLERDE FIRTINA UYARISI

DİKKAT! ISPARTA'DA VE İÇ KESİMLERDE FIRTINA UYARISI
ISPARTA
G.Tarihi: 26.12.2022 01:08
228142 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
METEOROLOJİK UYARI
(İÇ KESİMLERDE KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA BEKLENİYOR! )
 
Başlama Zamanı : 26.12.2022 00:00 TSİ
Bitiş Zamanı        : 27.12.2022 12:00 TSİ
 
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 26.12.2022 (Pazartesi) günü ilk saatlerden başlaması beklenen rüzgarın, iç kesimlerde şiddetini arttırarak kuzey yönlerden fırtına (62-74 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ
 
image
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Memur ve emekliler için zam müjdesi
DİKKAT! ISPARTA'DA VE İÇ KESİMLERDE FIRTINA UYARISI
Isparta'da Kaya Balık'ta Şok Fiyatlar...
Isparta'da ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti 1500 dakikaya çıkarıldı
Bu fırsatçılara en ağır ceza verilecek!
GÜNÜN ÜLKE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABERLERİ
OKULLARDA ÜCRETSİZ YEMEK DÖNEMİ BAŞLIYOR
Lapa lapa kar geliyor! İşte merak edilen hava durumu raporu....
FETÖ Mensubu eski Avukat Isparta Merkezde yakalandı
2023 yılı için Kıdem tazminatı kaç lira oldu?
2023 yılı için asgari ücret kaç lira oldu?
Isparta'da 2. el araç alım / satımlarınızda doğru ve güvenilir ekspertiz raporu için Dynobil Size Yeter!
İşte erken emekliliğe hak kazanan meslekler...
TBMM'den kritik EYT kararI
ZAM ORANLARI 'KONTROL' ALTINDA OLACAK
Asgari ücrete gelecek zam için nefesler tutuldu!
FETÖ/PDY Mensubu, Isparta Merkezde Yakalandı
Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinden Yeni yıl pastanızı şimdiden ayırtın!
AKARYAKIT FİYATLARI YİNE DEĞİŞTİ
EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?
Isparta'da Glütensiz ve Doğal Gıdalar için Gurme Pazarı Hizmete Açıldı
Isparta'da soba faciası: Ev yandı
Selçuklu Tulumbacısı Isparta Şubesi açıldı
Isparta'da emniyetten büyük operasyon
Kara kış kapıya dayandı: Isparta'ya kar geliyor!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-sinema-bileti-al-online-cine-gold isparta-beyaz-esya-kampanya-indirim-arcelik-bayisi-servisi isparta-kuyumcu-altinis-indirim-ucuz-pirlanta-kampanya-altin isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?20 Aralık 2022
Isparta'da 2. el araç alım / satımlarınızda doğru ve güvenilir ekspertiz raporu için Dynobil Size Yeter!Isparta'da 2. el araç alım / satımlarınızda doğru ve güvenilir ekspertiz raporu için Dynobil Size Yeter!21 Aralık 2022
AKARYAKIT FİYATLARI YİNE DEĞİŞTİAKARYAKIT FİYATLARI YİNE DEĞİŞTİ20 Aralık 2022
ZAM ORANLARI 'KONTROL' ALTINDA OLACAKZAM ORANLARI 'KONTROL' ALTINDA OLACAK20 Aralık 2022
Isparta'da emniyetten büyük operasyonIsparta'da emniyetten büyük operasyon19 Aralık 2022
ANTALYA REHBERLER ODASINDAN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET. ANTALYA REHBERLER ODASINDAN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET.22 Aralık 2022
Isparta'da Glütensiz ve Doğal Gıdalar için Gurme Pazarı Hizmete AçıldıIsparta'da Glütensiz ve Doğal Gıdalar için Gurme Pazarı Hizmete Açıldı20 Aralık 2022
Isparta'da yarım asırlık demir ustasıIsparta'da yarım asırlık demir ustası23 Aralık 2022
Isparta'da SMA’lı Arya bebek için Isparta kenetlendiIsparta'da SMA’lı Arya bebek için Isparta kenetlendi22 Aralık 2022
Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinden Yeni yıl pastanızı şimdiden ayırtın! Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinden Yeni yıl pastanızı şimdiden ayırtın!20 Aralık 2022
İşte erken emekliliğe hak kazanan meslekler...İşte erken emekliliğe hak kazanan meslekler...21 Aralık 2022
FETÖ Mensubu eski Avukat Isparta Merkezde yakalandıFETÖ Mensubu eski Avukat Isparta Merkezde yakalandı23 Aralık 2022
Isparta'da Kesme Gül Sektörü GelişiyorIsparta'da Kesme Gül Sektörü Gelişiyor19 Aralık 2022
2023 yılı için asgari ücret kaç lira oldu?2023 yılı için asgari ücret kaç lira oldu?22 Aralık 2022
Isparta TOBB Meslek Lisesi öğrencileri teknolojiye ayak uyduruyorIsparta TOBB Meslek Lisesi öğrencileri teknolojiye ayak uyduruyor22 Aralık 2022
Isparta Haber: “30 yıllık hasretimizi 1 ayda bitirdiniz”Isparta Haber: “30 yıllık hasretimizi 1 ayda bitirdiniz”22 Aralık 2022
Isparta'da Kaya Balık'ta Şok Fiyatlar...Isparta'da Kaya Balık'ta Şok Fiyatlar...24 Aralık 2022
Tarımsal Kuraklık Isparta il Kriz Merkezi Komisyonu toplantısıTarımsal Kuraklık Isparta il Kriz Merkezi Komisyonu toplantısı23 Aralık 2022
DAVRAZ KAYAK MERKEZİNDE SEZON ÖNCESİ KIŞLIK KIYAFET DAĞITILDIDAVRAZ KAYAK MERKEZİNDE SEZON ÖNCESİ KIŞLIK KIYAFET DAĞITILDI25 Aralık 2022
DİKKAT! ISPARTA'DA VE İÇ KESİMLERDE FIRTINA UYARISIDİKKAT! ISPARTA'DA VE İÇ KESİMLERDE FIRTINA UYARISI26 Aralık 2022