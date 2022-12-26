METEOROLOJİK UYARI

(İÇ KESİMLERDE KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA BEKLENİYOR! )

Başlama Zamanı : 26.12.2022 00:00 TSİ

Bitiş Zamanı : 27.12.2022 12:00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 26.12.2022 (Pazartesi) günü ilk saatlerden başlaması beklenen rüzgarın, iç kesimlerde şiddetini arttırarak kuzey yönlerden fırtına (62-74 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ