Batı Bölgelerde Gök Gürültülü Sağanak v Yağışlara Dikkat!

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15.09.2021 11:00 15.09.2021 21:00

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerde görülecek olan gok gurultulu sağanak yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri, İsparta, Burdur), Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü