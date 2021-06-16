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DERNEK BİNASI TÜRKİYE’DE 46 ŞUBE VE 32 TEMSİLCİLİĞE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

DERNEK BİNASI TÜRKİYE’DE 46 ŞUBE VE 32 TEMSİLCİLİĞE ÖRNEK GÖSTERİLDİ
ISPARTA
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DERNEK BİNASI TÜRKİYE’DE 46 ŞUBE
VE 32 TEMSİLCİLİĞE ÖRNEK GÖSTERİLDİ
 
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti.
 
UZUN YILLAR HAYALİNİ KURMUŞTUK
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, yeni yönetim olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e bilgiler verdi. 29 Ekim 2019 tarihinde belediye tarafından temeli atılan ve kısa sürede tamamlanarak kendilerine teslim edilen dernek binaları için Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden Ali Savcı, “Uzun yıllar hayalini kurduğumuz dernek binamız 6-7 ay gibi kısa bir sürede asansöründen, toplantı salonuna, bahçesine kadar tamamlanarak bizlere teslim edildi” dedi.
 
DERNEK BİNASI TÜRKİYE’DE 46 ŞUBE
VE 32 TEMSİLCİLİĞE ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Dernek binaları projesinin Türkiye’de bulunan 46 şubeye ve 32 temsilcilikte de örnek teşkil ettiğini dile getiren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, “Genel Başkanımız derneğimizin projesini istedi. Bunun üzerine belediyemizden projenin bir örneğini alarak genel merkezimize ilettim. Onlarda Ankara’daki yapmış olduğu çalışmalarla Isparta’daki binanın ve hizmetin, Ankara’da yetkililere göstereceğini, aynı projenin bire bir Türkiye çapında genel merkezimiz olarak da örnek göstereceklerinden şüphemiz yok. Uzun yıllar bizlere hizmet verecek olan binamız için şahsım ve üyelerim adına sizlere teşekkür ederim” görüşlerinde bulundu.
 
HALKIMIZI YAPILAN HİZMETİ VERİLEN
DEĞERİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUM
Pandemi sürecinden dolayı yaşı ileri olan dernek üyelerinin gelemediklerini ancak şu anda binalarına gelmeye başladıklarını söyleyen Ali Savcı, “Buradan Isparta halkına çağrıda bulunmak istiyorum. Bu yıl Gaziler Günümüzün 100.yıldönümü. Bu yıldönümünde Isparta halkımızı yapılan hizmete verilen değeri yerinde görmelerini istiyoruz. Valimiz her ayın 19’unda Isparta’mızı dernek binamızdan yönetme kararı almıştı, bunu da Isparta’da olduğu sürece gerçekleştiriyor. Sizlerden de 18 Mart Şehitler Gününe özel her ayın 18’inde Isparta’da olduğunuz süre içerisinde belediyeyi, derneğimizden yönetmenizi yönetim ve üyelerimiz olarak istiyoruz” şeklinde konuştu.
 
ONURLU VE KUTSAL BİR GÖREVİ DEVRALDINIZ
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren ve gaziler ile şehit ailelerimizi temsilen yönetim kurulunu belediyede ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yeni yönetim kurulunu tebrik etti. Başkan Başdeğirmen, “Çok onurlu ve kutsal bir görevi devraldınız. Bu derneğimizi de en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum, Allah kolaylık versin. Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz için yapılması gereken her çalışmada birlikteyiz. Şehitlerimiz kanıyla, canıyla ülkemizi korumak için mücadele verdiler. Toprağımızdan bir çakıl taşını dahi vermemek için şehit düştüler. O mevkilerde, o mevzilerde sizlerde bu mücadeleye girerek gazi oldunuz. Sizlerden de Allah razı olsun. Şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun” dedi.
 
O BİZİM AYIBIMIZ
Yapılacak her türlü çalışmalarda derneğin yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yapılan dernek binası bizleri de gururlandıran bir çalışma. Belediyemiz bu hizmetleri verebilecek bir güçte. Sizleri daha önceki bir ziyaretimizde eski ortamınızı görünce çok üzüldük. Her iki derneğimizde katlı binalarda, asansörü olmayan, çıkılması zor yerleri dernek binası olarak kullanmış. Maalesef randumanlı bir şekilde istifade edememişsiniz. Engelli bir gazimizin 3.kata çıkması kadar zor bir şey var mı? Biz gazilerimizi öyle iptidai yerlerde durutduysak o bizim ayıbımızdır. Bugüne kadar yapılması gerekirmiş, ama bize nasip olmuş. Her şey herkese nasip olmaz. Bundan dolayı da ben çok mutluyum. Bundan sonrada o güzel binamızda sizlerle sohbet etmeyi yüce Rabbim bizlere nasip etsin” şeklinde konuştu.
 
PROJEMİZİN TÜRKİYE’YE ÖRNEK
OLMASI BİZİ MEMNUN ETMİŞTİR
Dernek Başkanı Ali Savcı’nın belediyeyi 18 Mart’ta dernek binalarından yönetmesi talebini de değerlendiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “İnşallah bundan sonra her ayın 18’inde mümkün olduğu derecede sizlerle beraber oluruz. Ayrıca kazandırmış olduğumuz dernek binasının Türkiye’de diğer şubelerde ve temsilciliklere, Genel Merkezine örnek olması bizleri de son derece memnun etmiştir. Buradan anlaşılıyor ki, yerinde, tam manasıyla olması gereken bir bina yapmış, güzel bir hizmet vermişiz. Yaptığımız çalışmanın diğer yerlere de paylaşılması çok güzel bir şey” diyerek ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.
Ziyaretin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı tarafından, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e derneklerine yaptıkları hizmetler ve çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
 
16-06-2021-gaziler-derne-i-ali-savci-baskan-ziyaret-216-06-2021-gaziler-derne-i-ali-savci-baskan-ziyaret-116-06-2021-gaziler-derne-i-ali-savci-baskan-ziyaret-3
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