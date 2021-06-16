9. CUMHURBAŞKANIMIZ MERHUM SÜLEYMAN DEMİREL’İN
VEFATININ ALTINCI YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK
ANMA TÖRENİ PROGRAMI
17 HAZİRAN 2021, PERŞEMBE
SAAT: 11.00
PROGRAM
Valilik protokol görevi is ince yapılır.
Tören başlamadan önce TSK, Valilik, Belediye ve varsa diğer çelenk ve çiçekler kabrin önüne bırakılır. Törenin başında, Valilik protokol görevlisinin anonsu üzerine Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılarak törene devam edilir.
Davet, Valilik protokol görevlisince yapılır.
- Aile Efradına Taziyelerin Sunulması:
Davet, Valilik protokol görevlisince yapılır. En son protokol görevlisi taziyelerini sunar.