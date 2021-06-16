Tören Sunuşu:

Çelenklerin Bırakılması:

Saygı Duruşu:

Aile Efradına Taziyelerin Sunulması:

Valilik protokol görevi is ince yapılır.Tören başlamadan önce TSK, Valilik, Belediye ve varsa diğer çelenk ve çiçekler kabrin önüne bırakılır. Törenin başında, Valilik protokol görevlisinin anonsu üzerine Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılarak törene devam edilir.Davet, Valilik protokol görevlisince yapılır.Davet, Valilik protokol görevlisince yapılır. En son protokol görevlisi taziyelerini sunar.