METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!)

Başlama Zamanı : 15.06.2021 12:00 TSl Biti) Zamanı :16.06.2021 21:00 TSİ



Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün (15.06.2021 Salı) öğle saatlerinden itibaren yann (16.06.2021 Çarşamba) akşam saatlerine kadar İsparta genelinde görülecek yağışların YEREL olarak kuvvetli sağanak ve gökgûrültülû sağanak yağış olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ