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ISPARTA
Depremzede vatandaşlarımız KYK yurtlarında misafir ediliyor
Depremzede vatandaşlarımız KYK yurtlarında misafir ediliyor
ISPARTA
Tarih:
23.02.2023 01:59
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Depremzede vatandaşlarımız KYK yurtlarında misafir ediliyor. Kardeşlerimizin kendilerini rahat hissetmeleri için Devlet-Millet elele 7/24 çaba gösteriliyor. Vali Aydın Baruş da hafta sonu boyunca kardeşlerimizin yanında oldu.
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