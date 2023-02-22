Bakanlıktan yapılan paylaşımda deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların borçlarına esneklik tanımak amacıyla çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildiği belirtildi.

İşte BDDK'nın OHAL ilan edilen 11 ilde, kredi kartı ödemelerinden, vadesi gelmiş boçlara; temassız ödemelerden, asgari ödeme tutarlarına; ortak ATM'lerden yapılan işlemlerden, kimlik doğrulama işlemlerine; gayrimenkul değerleme sürelerinden, yüksek risk ağırlıklarının ertelenmesine kadar binlerce depremzede vatandaşı yakından ilgilendiren kararları...

KREDİ KARTLARI TAKSİTLENDİRME SÜRELERİ ARTIRILACAK

Depremin etkilediği illerde yerleşik üye iş yerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında kredi kartları taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırılacak.

DEPREMZEDELERİN KULLANDIĞI KREDİ KARTLARINA YENİ DÜZENLEME

Kredi kartlarında limite bakılmaksızın, asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20’si olarak belirlenecek. Kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınan sınırlar yükseltilerek bankalarca toplam kart limitinin ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 8 katını aşmayacak şekilde belirlenmesi ve aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda gerçek kişilerin edinebilecekleri kredi kartlarının toplam limitinin 2 bin liradan 5 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

DEPREMZEDELERİN BORCU ÖDENMEYEN KREDİ KARTI KAPATILACAK MI?

Asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, mal ve hizmet alımına kapatılmasına, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine ilişkin hususlar bankaların inisiyatifine bırakılırken, kart borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar da dahil olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine imkan sağlanacak.

KREDİLERDE ERTELEME SÜRESİ VADE SINIRLARINDA DİKKATE ALINMAYACAK

Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine ertelenmesi halinde erteleme süresi, ilgili mevzuatta belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmayacak.

KREDİ BAŞVURULARINDA KREDİ NOTU VE ZORUNLU BELGELER BANKALARIN İNİSİYATİFİNE BIRAKILACAK

Kredi müşterilerinden alınması gereken kredi derecelendirme notları ile alınması zorunlu olan ilave belgelerin temini bankaların inisiyatifine bırakılacak.

BANKALARA VERİLMESİ ZORUNLU BELGELERİN SÜRESİ UZATILACAK

Kredi kullandırımlarına ilişkin olarak bağımsız denetime tabi olan şirketler tarafından bankalara tevdi edilmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin süreler deprem bölgesindeki şirketler için uzatılacak.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME SÜRELERİ ERTLENDİ

Deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılan kredilerin gayrimenkul niteliğindeki teminatlarının değerlemesi ile ilgili süreler ertelendi.

VADE SINIRLARI UZATILDI

Kredi vade sınırı ve kredi kartı taksit sınırına ilişkin sağlanan esneklikler 1 Ocak 2024'e kadar uzatılacak.

KİMLİK DOĞRULAMA İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK

Telefon bankacılığı işlemlerinde, kimlik doğrulama sürecinde iki bileşenli doğrulamanın yapılamadığı durumlarda, öncelikle PIN olmak üzere, güvenlik sorusu, müşterinin demografik bilgileri veya bankada yer alan diğer bilgiler kullanılarak kimlik doğrulama işlemi hayata geçirilecek.

TEMASSIZ ÖDEMELERDE ŞİFRE İSTENECEK

Müşterilerin bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen kartlı ödemelerde yapacak ilk temassız işlemde şifre girilecek, sonraki işlemler için mevcut uygulama sürdürülecek.

PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN BANKALARA DÜZENLEME

Payları borsada işlem gören bankaların, 6 Şubat'tan 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak.

YÜKSEK RİSK AĞIRLIKLARI 1 OCAK 2024'E KADAR UYGULANMAYACAK

Bireysel kredi kartlarına ve bireysel ihtiyaç kredileri ile ticari nitelikteki nakdi kredilere uygulanan yüksek risk ağırlıkları, 6 Şubat tarihinden sonra deprem bölgesindeki illerde 1 Ocak 2024'e kadar uygulanmayacak.

VADESİ GELMİŞ VE GELECEK OLAN BORÇLAR 6 AY ÖTELENECEK

Bankacılık hizmetlerinin sürdürülmesi için mobil şubeler afet bölgesine gönderildi.

Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçların vadesi bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenecek ve müşterilere ek kolaylıklar sağlanacak.

