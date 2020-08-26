Zafer Turnuvası Başladı

Eğirdir Kaymakamlığı'nın destekleri ile Eğirdir Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Turnuvası yapılan törenle başladı. Süper Lig ve Ptt 1. Lig’den birçok kulübün alt yapı takımının mücadele edeceği turnuvanın başlama vuruşunu Vali Ömer Seymenoğlu yaptı.Eğirdir Stadyumu’nda düzenlenen Zafer Turnuvası açılış programına Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, TFF Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan ve birçok teknik adam katıldı.Altyapı oyuncularının görücüye çıktığı turnuvanın açılışındaki konuşmasına; böyle turnuvaların Isparta ve ilçelerini futbolda biz de varız diyecek bir noktaya getireceğini söyleyerek başlayan Vali Seymenoğlu, “ Şu anda Isparta32spor 3. Lig’de, Bal Ligi’nde Emrespor ve Gelendostspor kulüplerimiz var. Eminim ki arkadan gelen kulüplerimiz de bu üst liglere tırmanmak için her türlü fedakarlığı yapacaklardır. Bizler de şehir yöneticileri, bürokratlar, siyasetçiler ve spor severler olarak her türlü imkanı kendilerine sağlayacağız. İçinde bulunduğumuz Zafer Haftasında bu isimle bir turnuva düzenlenmesi bu haftayı kutlamanın en güzel örneklerinden biri. Turnuvada mücadele eden tüm genç oyunculardan bir ricam var. Hedeflerinizi yüksek tutun. Dünya kulüplerinde oynamayı hedefleyin, hepinizin aynı anda bunu başarması belki çok zor ama içinizden biri bile bunu başarırsa ne mutlu bize diyeceğiz. Bu duygularla hepinizin Zafer Haftasını canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinize başarılı bir spor hayatı diliyorum.” dediEğirdir Belediyespor, Antalyaspor, Antalya07 Gençlikspor, Denizlispor, Gelendost Belediyespor, Ankaragücü, Serik Belediyespor ve Iyaşspor alt yapı takımlarının katıldığı turnuvanın ilk maçında Eğirdir Belediyespor ve Antalya07 Gençlikspor karşı karşıya geldi. Vali Seymenoğlu ve Milletvekili Gökgöz’ün başlama vuruşunu yaptığı maçta Antalya07 Gençlikspor rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti.Turnuva süresince Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Kontrollü Sosyal Hayat kurallarından ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği müsabaka kurallarından taviz verilmeyecek.