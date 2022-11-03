Isparta’nın değerli iş insanı Nuri Top girişimleri ile kendinden emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Antre markasını Türkiye geneline yayarak hızla büyüten Nuri Top en yeni girişimini Iyaş Bulvar AVM’de gerçekleştiriyor. Iyaşpark AVM’den sonra önümüzdeki günler de de Iyaş Bulvar AVM’de çok daha farklı ve sürpriz bir konsept ve sürpriz lezzetlerle ANTRE Bulvar şubesini açmaya hazırlanıyor.Zengin ve bol çeşitli kahvaltısı, eşsiz ızgara lezzetleri, leziz tatlı çeşitleri ile ilgi odağı olmayı başaran Antre, temiz ve kaliteli hizmetiyle, güler yüzlü personeliyle de dikkat çekerken, ailelerin ve arkadaş guruplarının gözde mekanları arasında ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Çok yakında faaliyete geçireceği yeni şubesi için Iyaş Bulvar AVM’yi tercih eden Nuri Top “Isparta’mızın markası Antre Gurme, olarak kendimizi sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Isparta’daki 3.şubesi ile halkımıza hizmet ederken şu anda Iyaş Bulvar AVM’de 3’ncü şubemizin hazırlıklarına başlamış olmanın gurur ve sevincini taşıyoruz. Markamıza destek veren tüm müşterilerimize ve iş ortaklarımıza ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.” Dedi.Iyaş Yönetim Kurulu ise Nuri Top’a yeni yatırımları için Iyaş Bulvar AVM’yi tercih etmelerinden dolayı teşekkür ederek, her zaman yeni yatırımları için destek olmaya devam edeceklerini ifade ettiler.