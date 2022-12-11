Ülkemizi en güzel derecede temsil eden ve Dünya şampiyonluğu ile ülkemize gurur yaşatan Kübra Dağlı ve Emirhan Muran Isparta'da düzenlenen tekvando şampiyonasında boy gösterecekler. Şampiyonları karşılayan Genç Yalvaçlılar Derneği Başkanı Ramazan Yıldızlı ve yönetim ekibi Yalvaç'ı ve Isparta'yı en güzel şekilde tanıtan sporcularımıza teşekkür ettiler. Kübra, Emirhan, Aykut ve ekip arkadaşlarının maçlarına bütün Yalvaçlıları ve Ispartalıları bizlere yakışan bir şekilde türübünü doldurmalarını rica etti.