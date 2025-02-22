Davraz Motosnow Heyecanı Yeniden Başlıyor: Ekstrem Spor Tutkunları Isparta’da Buluşuyor

Isparta’nın gözde kayak merkezi Davraz, adrenalin ve eğlencenin zirveye çıkacağı bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Davraz Motosnow, 21-22-23 Şubat 2025 tarihlerinde ekstrem spor ve motosiklet tutkunlarını beşinci kez bir araya getirecek.

Dünyanın en heyecan verici motosiklet yarışları arasında gösterilen organizasyon, kış sporları ve hız tutkusunu birleştirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Davraz’ın eşsiz kar manzarası eşliğinde düzenlenecek bu yarışta, sporcular zorlu kış şartlarında motor becerilerini sergilerken, izleyiciler de adrenalini doruklarda yaşayacak.

100’ün Üzerinde Yarışçı, Binlerce İzleyici

Etkinlik, 100’den fazla profesyonel motosiklet yarışçısının kıyasıya mücadele edeceği bir platform sunacak. Zorlu parkurlarda hız ve dayanıklılık sınavına tabi tutulacak sporcular, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Binlerce ekstrem spor meraklısının katılım göstermesi beklenen organizasyon, Isparta’nın kış turizmine de önemli katkılar sağlayacak.

Davraz’a Ulaşım İçin Tur Seçenekleri

Etkinliğe katılacaklar için ulaşım kolaylığı da sağlanıyor. Davraz Kayak Merkezi’ne ulaşım için farklı tur acenteleri hizmet verecek:

Selinus Turizm : 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde, saat 09.00’da hareket edecek. Dönüş saati 16.30 olarak belirlendi. En az 15 kişi ile hareket edecek tur, Özkanlar Kavşağı ve Iyaş AVM üniversite duraklarından kalkacak. İletişim: 0544 224 2333

Nar Turizm : 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde, 08.30’da hareket edecek. En az 10 kişilik katılım şartı bulunuyor. Iyaş Otel Önü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Iyaş AVM üniversite duraklarından kalkış yapılacak. İletişim: 0501 158 0032

Gülşehri (İda) Turizm: 23 Şubat 2025’te, saat 09.00’da hareket edecek ve dönüş saati 16.00 olarak planlandı. Minimum 10 kişi ile gerçekleşecek tur, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Iyaş AVM üniversite duraklarından kalkacak. İletişim: 0505 857 3207

Kış Sporlarının Yeni Adresi: Davraz Motosnow

Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından duyurulan etkinlik, hem ekstrem spor tutkunlarına hem de kış turizmi severlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Davraz’ın beyaz örtüsü üzerinde hız, mücadele ve eğlence dolu üç gün için hazırlıklar tamamlandı.

Katılmak isteyenlerin belirtilen ulaşım acenteleriyle iletişime geçerek rezervasyon yapması tavsiye ediliyor. Adrenalin dolu bu deneyimi kaçırmamak için yerinizi şimdiden ayırtın!