isparta-oto-ekspertiz

Davraz Motosnow Heyecanı Yeniden Başlıyor: Ekstrem Spor Tutkunları Isparta’da Buluşuyor

Davraz Motosnow Heyecanı Yeniden Başlıyor: Ekstrem Spor Tutkunları Isparta’da Buluşuyor
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Davraz Motosnow Heyecanı Yeniden Başlıyor: Ekstrem Spor Tutkunları Isparta’da Buluşuyor

Isparta’nın gözde kayak merkezi Davraz, adrenalin ve eğlencenin zirveye çıkacağı bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Davraz Motosnow, 21-22-23 Şubat 2025 tarihlerinde ekstrem spor ve motosiklet tutkunlarını beşinci kez bir araya getirecek.

Dünyanın en heyecan verici motosiklet yarışları arasında gösterilen organizasyon, kış sporları ve hız tutkusunu birleştirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Davraz’ın eşsiz kar manzarası eşliğinde düzenlenecek bu yarışta, sporcular zorlu kış şartlarında motor becerilerini sergilerken, izleyiciler de adrenalini doruklarda yaşayacak.

100’ün Üzerinde Yarışçı, Binlerce İzleyici

Etkinlik, 100’den fazla profesyonel motosiklet yarışçısının kıyasıya mücadele edeceği bir platform sunacak. Zorlu parkurlarda hız ve dayanıklılık sınavına tabi tutulacak sporcular, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Binlerce ekstrem spor meraklısının katılım göstermesi beklenen organizasyon, Isparta’nın kış turizmine de önemli katkılar sağlayacak.

Davraz’a Ulaşım İçin Tur Seçenekleri

Etkinliğe katılacaklar için ulaşım kolaylığı da sağlanıyor. Davraz Kayak Merkezi’ne ulaşım için farklı tur acenteleri hizmet verecek:

  • Selinus Turizm: 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde, saat 09.00’da hareket edecek. Dönüş saati 16.30 olarak belirlendi. En az 15 kişi ile hareket edecek tur, Özkanlar Kavşağı ve Iyaş AVM üniversite duraklarından kalkacak. İletişim: 0544 224 2333

  • Nar Turizm: 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde, 08.30’da hareket edecek. En az 10 kişilik katılım şartı bulunuyor. Iyaş Otel Önü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Iyaş AVM üniversite duraklarından kalkış yapılacak. İletişim: 0501 158 0032

  • Gülşehri (İda) Turizm: 23 Şubat 2025’te, saat 09.00’da hareket edecek ve dönüş saati 16.00 olarak planlandı. Minimum 10 kişi ile gerçekleşecek tur, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Iyaş AVM üniversite duraklarından kalkacak. İletişim: 0505 857 3207

Kış Sporlarının Yeni Adresi: Davraz Motosnow

Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından duyurulan etkinlik, hem ekstrem spor tutkunlarına hem de kış turizmi severlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Davraz’ın beyaz örtüsü üzerinde hız, mücadele ve eğlence dolu üç gün için hazırlıklar tamamlandı.

Katılmak isteyenlerin belirtilen ulaşım acenteleriyle iletişime geçerek rezervasyon yapması tavsiye ediliyor. Adrenalin dolu bu deneyimi kaçırmamak için yerinizi şimdiden ayırtın!

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Davraz Motosnow Heyecanı Yeniden Başlıyor: Ekstrem Spor Tutkunları Isparta’da Buluşuyor
TALAT CAR DETAILING İLE SERAMİK KAPLAMA AYRICALIĞINI YAŞAYIN!
Isparta'da Kaybolan Meslekler Yeniden Hayat Bulacak mı?
Davraz Prefabrik ile Hızlı, Dayanıklı ve Konforlu Yaşam Alanları!
Nur Pastanesi Demirköprü: Lezzet Tutkunlarının Vazgeçilmez Adresi!
Batı Akdeniz’de Hava Şartları Sertleşiyor
Isparta Jandarmasından Zehir Tacirlerine Darbe!
Isparta Görkem Efe İçin Tek Yürek Olmaya Devam Ediyor!
Vali Abdullah Erin’den Keçiborlu’da Kaybolan Vatandaş İçin Açıklama
Isparta’da Düzensiz Göç ile Mücadelede Etkin Denetim!
Davraz Motosnow 2025: Adrenalin ve Karın Buluşma Noktası!
Tıbbi Sülükler: Doğal Tedavinin Bilimsel Temelleri
Isparta esnafı sizleri bekliyor!
İŞKUR Gençlik Programı ile Kariyerinize İlk Adımı Atın!
Isparta'da Sevgililer Günü’nde Yerel Esnaftan Alışveriş Yapın: Hem Ekonomik Hem Destekleyici!
Esin ORHAN Güzellik Merkezi'nden Bay ve Bayanlara Özel Güzellik Hizmetleri
Isparta Valiliği Logosunu Yeniledi
Isparta'da Narkotik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Isparta'da İş Yerine Saldırı: Şüpheliler Tespit Edildi
Isparta'da Kayıp Çocuk İçin Seferberlik!
Isparta'da Emniyetten Dev Operasyon!
Isparta'da Jandarmadan Suçüstü Operasyonu
Isparta'da Sahte Altın Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Yakalandı
Kaya Balık Evi’nden Lezzet Dolu Menüler ve Özel Kampanyalar
Isparta'da Trafik Denetimleri Sıkılaştı!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Nur Pastanesi Demirköprü: Lezzet Tutkunlarının Vazgeçilmez Adresi!Nur Pastanesi Demirköprü: Lezzet Tutkunlarının Vazgeçilmez Adresi!17 Şubat 2025
Batı Akdeniz’de Hava Şartları SertleşiyorBatı Akdeniz’de Hava Şartları Sertleşiyor17 Şubat 2025
FM Yayınlarında Frekans Değişikliği Ses Kalitesini Etkiler mi?FM Yayınlarında Frekans Değişikliği Ses Kalitesini Etkiler mi?15 Şubat 2025
Isparta'da Kaybolan Meslekler Yeniden Hayat Bulacak mı?Isparta'da Kaybolan Meslekler Yeniden Hayat Bulacak mı?19 Şubat 2025
Davraz Prefabrik ile Hızlı, Dayanıklı ve Konforlu Yaşam Alanları!Davraz Prefabrik ile Hızlı, Dayanıklı ve Konforlu Yaşam Alanları!19 Şubat 2025
SDÜ Plastik Cerrahisi Bölgenin Sağlık Yükünü OmuzluyorSDÜ Plastik Cerrahisi Bölgenin Sağlık Yükünü Omuzluyor18 Şubat 2025
Öğrencilere Trafik Bilinci KazandırılıyorÖğrencilere Trafik Bilinci Kazandırılıyor19 Şubat 2025
TALAT CAR DETAILING İLE SERAMİK KAPLAMA AYRICALIĞINI YAŞAYIN!TALAT CAR DETAILING İLE SERAMİK KAPLAMA AYRICALIĞINI YAŞAYIN!20 Şubat 2025
ITSO’dan Sanayiye Büyük Destek: Serbest Bölge Projesinde Önemli AşamaITSO’dan Sanayiye Büyük Destek: Serbest Bölge Projesinde Önemli Aşama15 Şubat 2025
Isparta Belediyesi’nden Yaşlı ve Engellilere Çamaşır Yıkama Hizmeti: Yeni Sosyal Destek ModeliIsparta Belediyesi’nden Yaşlı ve Engellilere Çamaşır Yıkama Hizmeti: Yeni Sosyal Destek Modeli19 Şubat 2025
Deprem nerede oldu? AFAD son depremler listesi! Deprem nerede oldu? AFAD son depremler listesi! 19 Şubat 2025
Davraz Motosnow Heyecanı Yeniden Başlıyor: Ekstrem Spor Tutkunları Isparta’da BuluşuyorDavraz Motosnow Heyecanı Yeniden Başlıyor: Ekstrem Spor Tutkunları Isparta’da Buluşuyor21 Şubat 2025